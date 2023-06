Der angeklagte Alice-Weidel-Fan ist ein alter Bekannter der rechten Szene und wegen Volksverhetzung vorbestraft (Bild: Hermann / pixabay

Heute, 16:33h - 2 Min.

Das Amtsgericht im unterfränkischen Haßfurt hat am Mittwoch über einen homo­sexuellenfeindlichen Vorfall vom vergangenen Herbst verhandelt. Damals hatte vor einem Gymnasium in der nahe gelegenen Stadt Ebern eine Demonstration gegen "Homo-Propaganda" stattgefunden (queer.de berichtete). Anlass war eine interne Schulveranstaltung für Eltern zu LGBTI-Themen. Der 64-jährige Angeklagte aus dem Landkreis Bamberg hatte damals in einer Rede gegen Homo­sexuelle gehetzt – er kam vor Gericht jedoch jetzt vorläufig davon, weil noch weitere Anklagen auf ihn warten, wie die "Neue Presse" (Bezahlartikel) berichtet.



Bei der queer­feindlichen Veranstaltung am 21. November waren 25 Rechtsextreme gekommen, es gab eine Gegendemonstration von 120 Teilnehmenden. Der Angeklagte soll dabei den Satz "Wenn es schlecht läuft, sind wir halt homo­sexuell. Das ist eine Abartigkeit, die bedauerlicherweise immer wieder vorkommt" geäußert haben – dieser Satz wurde so von einem Kriminalbeamten und einem Reporter der "Mainpost" notiert. Daraufhin erhielt er wegen Volks­verhetzung einen Strafbefehl von 90 Tagessätzen, den er aber ablehnte. Deswegen kam es zum Prozess: Vor Gericht konnte er sich freilich nicht an seine Aussage erinnern. Der wegen Volks­verhetzung bereits vorbestrafte Mann versuchte laut der Berichterstattung, sich tolerant zu geben – mit dem weitverbreiteten "Ich habe ja schwule Freunde"-Argument. Außerdem sagte er, dass er die AfD-Chefin Alice Weidel bewundere, die ja lesbisch sei.

Der Prozess gegen den Mann, der auch als Corona-Leugner bekannt ist und laut "Neuer Presse" der rechtsextremen Partei Der III. Weg nahestehet, endete damit, dass der Verteidiger eine neue Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Bamberg präsentierte – darauf gebe es fünf weitere Anklagepunkte. Daher stellte das Haßfurter Amtsgericht das vorliegende Verfahren vorläufig ein, da er wohl in den anderen Fällen verurteilt werden wird. (cw)