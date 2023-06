Antifa-Logo beim CSD Freiburg: "Richtiges Zeichen" oder "völlig daneben"?

Heute, 10:26h 2 Min.

Die Entscheidung des CSD Stuttgart und des baden-württembergischen LSVD-Landesverbandes, wegen der Nutzung des Logos der Antifaschistischen Aktion nicht am Samstag beim CSD Freiburg teilzunehmen, hat für viel Aufregung in der LGBTI-Community und der Politik gesorgt. "Wir können als familienorientierter Verband an keiner Veranstaltung teilnehmen, die offen für Linksradikalismus wirbt oder im direkten Zusammenhang mit gewaltbereiten Gruppierungen steht", hatte der LSVD mitgeteilt (queer.de berichtete).



Die badischen CSD-Organisator*­innen haben in ihrem diesjährigen Pride-Motiv das Antifa-Logo neben einem vermummten Schwarzwaldmädel mit Regenbogen-Bollenhut abgebildet. Antifaschistische Aktion (kurz Antifa) gilt als Oberbegriff für viele locker strukturierte linke Strömungen, von denen einige als linksextremistisch eingestuft werden.

"Alle sollten mitmachen"

Insbesondere aus der Linkspartei kommt Unverständnis für die Absage aus dem Schwabenland: "Kann noch mal jemand 'Stonewall was a riot' und 'Antifa ist keine Partei' ganz langsam zum Mitschreiben sagen?", twitterte etwa Kathrin Vogler, die queerpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag. "Der CSD Freiburg setzt in Zeiten immer aggressiverer rechter Angriffe auf queere Lebensweisen genau das richtige Zeichen! Alle sollten mitmachen."



Der Stuttgarter Linken-Stadtrat Luigi Pantisano bezeichnete die Entscheidung des Hauptstadt-CSD und des LSVD als "falsch und dumm": "Gerade die IG CSD Stuttgart, die mit offenen Armen rechte Akteure wie die CDU und die Polizei bei ihrer Demo laufen lassen, haben ein Problem mit Antifaschismus auf dem CSD Freiburg. Das Geschichtsvergessen und falsch unter so vielen Aspekten. Der CSD Stuttgart dieses Jahr sollte ein Meer von Antifaschistischen Fahnen sein."



Unterstützung für LSVD und CSD Stuttgart kam dagegen aus bürgerlichen Kreisen. Die FDP-Landtagsabgeordnete Alena Fink-Trauschel twitterte etwa: "Queerpolitik und damit auch der CSD gehört in die Mitte der Gesellschaft. Eine wie auch immer geartete Solidarisierung mit Extremisten ist dagegen völlig daneben." Sie betonte, dass auch sie gegen Faschismus sei. Aber: "Die sogenannte Antifaschistische Aktion [ist] in weiten Teilen linksextrem und verfassungsfeindlich. Weder die historischen Wurzeln in einer kommunistischen und auch gegen die SPD gerichteten Schlägerbande noch die spätere autonome, militante Antifa seit den 1970ern ist ein legitimer Bezugspunkt für demokratische Politik."



Auf Twitter äußerten viele Unverständnis darüber, dass das Logo erst jetzt skandalisiert werde, obwohl ähnliche Versionen bereits seit Jahren fester Bestandteil des CSD Freiburg seien – allerdings mit der Aufschrift "Antihomophobe Aktion" statt "Antifaschistische Aktion". (dk)