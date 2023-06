Heute, 11:51h - 1 Min.

Die Schwulen­beratung Berlin sucht



zwei rechtliche Berater*­innen für die Asylverfahrensberatung für LSBTI* Geflüchtete

(je 80% Teilzeitstellen)



Aufgaben:

Rechtliche Beratung von LSBTI* Geflüchteten im Rahmen des Asylverfahrens und unter Berücksichtigung des Rechtsdienstleistungsgesetzes

● zur Unterstützung bei der Antragstellung

● zum Dublin-Verfahren

● zur Vorbereitung auf das BAMF-Interview

● zur Niederschrift der Anhörung

● zum Bescheid

● zur Klage bei Ablehnungsbescheid und Vermittlung in Rechtsanwaltskanzleien

● zum Widerrufsverfahren

● Beratung im Dublinverfahren, Wiederaufnahmeverfahren und Asylfolgeanträge



Stellenanforderung:

● Abgeschlossenes Studium der sozialen Arbeit, Sozialpädagogik oder vergleichbare Qualifikation

● Kenntnisse in Asylverfahrensberatung und Bereitschaft zur Fortbildung

● Sprachkenntnisse in Deutsch, Englisch und möglichst einer weiteren Sprache

● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten

● Bereitschaft zur Arbeit mit LSBTI* sensibler Sprachmittlung

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung und Rassismus

● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit



Wir bieten:

● Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit

● Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

● Angemessene Bezahlung, 30 Tage Urlaub

● Internes Fortbildungscurriculum

● Supervision und Fortbildung



Bewerbungen

bitte mit Kennwort A3/2023/7 bis zum 10. Juli 2023 per Email an:



Bei Fragen bitte an Stephan Jäkel ( ) wenden.