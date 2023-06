Homophobe und antisemitische Kritzelattacke entsetzt München

Heute, 15:05h - 3 Min.

In der Nacht auf Mittwoch bekritzelten Unbekannte die Proseccobar in der Münchner Müllerstraße mit einem schwulenfeindlichen und antisemitischen Spruch sowie mit einem Hakenkreuz. Das in der Nachbarschaft befindliche Müncher queere Zentrum Sub verbreitete Fotos der Kritzelei über Kanäle in sozialen Medien.



Offenbar galt die Attacke dem neuen Betreiber der Bar, Yoni Carmi. Doch sollten es der oder die Täter*innen auf Einschüchterung abgesehen haben, haben sie ihr Ziel offenbar verfehlt. Der "Abendzeitung" aus der bayrischen Landeshauptstadt sagte Carmi, dass er keine Angst habe.

Glauben und Sexualität "vom Himmel gegeben"

Seit einem halben Jahr ist Carmi Chef der Proseccobar, die auch als Treffpunkt der Community gilt. Der in Israel geborene Münchner habe hier seine große Liebe kennengelernt und geheiratet, wie er weiter erzählte. "Ich habe mir weder meinen Glauben, noch meine sexuelle Orientierung ausgesucht, das wurde mir vom Himmel gegeben."



Carmi machte die Attacke zudem auf Instagram selbst öffentlich, postete ein Foto der Kritzelei an der Fassade in der Münchner Theklastraße. Wenige Tage vorher sollen Männer einige Gäste des ebenfalls in der Nachbarschaft befindlichen Café Nil sowohl homophob als auch antisemitisch beleidigt haben. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang?



Das Münchner Sub, das aus einem schwulen Zentrum hervorgegangene Queerzentrum, befindet sich gleich hinter der nächsten Ecke in der Müllerstraße. "Es ist unfassbar!" schrieben die Aktiven. Man sei sprachlos und schockiert. "Unsere volle Solidarität und Unterstützung gilt unserem Nachbarn Yoni mit dem Prosecco. Man kann sich nur noch schämen!", hieß es.



Dass es bei Drohungen wie der Kritzelei nicht bleibt, musste Carmi denn auch einen Tag nach der Tat erfahren. Freunde von ihm sollen nach einem Clubbesuch homophob angegriffen worden sein. Die Täter schlugen und spuckten die Freunde. Man müsse über solche Angriffe sprechen, forderte Carmi darum auch.



In München herrscht gegenwärtig eine politisch aufgeheizte Stimmung rund um die queere Community der Stadt. Am Samstag soll der Münchner Christopher Street Day durch die Landeshauptstadt laufen. Im Vorfeld hatten die Organisator*innen die CSU von der diesjährigen Parade ausgeladen (queer.de berichtete). Der Grund: Die Partei hatte zuvor wegen einer Drag-Kinderlesung queerfeindliche Stimmung gemacht.



Martin Huber sprach von "woker Frühsexualisierung", der stellvertretende CSU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Hans Theiss erfand eine geplante "#Sexualkunde durch Drag Queens" und die CSU-Fraktion im Bezirksausschuss München-Bogenhausen kündigte einen Antrag an, um das Event zu verbieten (queer.de berichtete). Die Lesung selbst konnte dann nur unter Störung durch rechte Demonstrationen stattfinden. Für Kritik hatte auch ein Besuch von führenden Köpfen der Partei beim queerfeindlichen Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, gesorgt (queer.de berichtete). (jk)