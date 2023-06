Misgendern im Film: "Ich wünsche mir, dass Leute in diesen Szenen mitfühlen"

Von

Die 23-jährige österreichische Schauspielerin Thea Ehre kann eine steile Karriere vorweisen. Für ihre erste Kinorolle im Noir-Krimidrama "Bis ans Ende der Nacht" wurde sie auf der diesjährigen Berlinale mit einem Silbernen Bären als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Auch wenn der Film gemischte Reaktionen hervorruft, sind sich die Kritiken einig: Thea Ehre sei "eine Wucht" (NDR), sie habe eine "magische Präsenz" (BR), sie spiele eine "umwerfende Hauptrolle" (Zeit), und auch queer.de-Rezensent Sebastian Galyga findet, dass sich alleine wegen Thea Ehre der Kinobesuch lohnt.



Im Interview spricht die trans Schauspielerin über Gefühle beim Dreh, Misgendern und ihre nächsten Projekte.

Thea, 2021 outeten Sie sich im Rahmen der Initiative #ActOut. Wie hat dieses öffentliche Coming-out Ihr Leben und Ihre Karriere beeinflusst?



Ich war davor noch nicht wirklich als Schauspielerin aktiv, aber ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass #ActOut eine neue Perspektive mit neuen Wegen bewirkt hat. Ich bedanke mich, Teil davon sein zu dürfen.



Die Rolle der Leni in "Bis ans Ende der Nacht" ist Ihre erste Kinorolle. Mit welchen Gefühlen haben Sie den Dreh und die Veröffentlichung erlebt?



Das war die aufregendste Zeit in meinem bisherigen Leben. Das schönste Gefühl während des Drehens war ein gegenseitiges Vertrauen. Dies zieht sich bis heute durch. Ich bin unglaublich gerührt und dankbar für alles Positive, das ich seither erfahren durfte.



In einem Interview mit dem Wiener "Standard" sagen Sie, Sie hätten sich in die Rolle der Leni verliebt. Was genau fanden Sie an der Rolle so faszinierend?



Absolut. Ihre positive Stärke und die Selbstverständlichkeit, mit der sie Dinge tut. Sie weiß genau, wer sie ist, und das finde ich inspirierend.



Poster zum Film: "Bis ans Ende der Nacht" läuft seit 22. Juni 2023 bundesweit in den Kinos

Im Vorspann des Films ist eine trans Drehbuchberatung genannt. Wie wichtig war das fürs Drehbuch?



Erstmal muss ich sagen, dass ich es toll finde von Regisseur Florian Plumeyer und Drehbuchautor Christoph Hochhäusler, dass sie sich dem Thema "Transidentitäten" mit so viel Offenheit und Ernsthaftigkeit angenähert haben. Unsere trans Consultantin Julia Monro ist absolut großartig, die Arbeit mit ihr war in allen Fällen ein Geschenk.



Hatten auch Sie vorab oder während der Dreharbeiten noch Einfluss aufs Drehbuch oder Details?



Bereits bei meinem ersten Casting hat mich Christoph Hochhäusler gefragt, wie ich die Figur der Leni sehe. Von da an war es ein stetiger Diskurs, es wurden immer alle gehört. Hatte ich Zweifel, wurde ich mit offenen Ohren empfangen.



Leni wird im Film häufiger misgendert oder – auch von ihrem Partner Robert – beim Deadname genannt. Was hat das mit Ihnen als Darstellerin gemacht?



Natürlich tut so etwas weh. Das war mir bewusst. Durch das Vertrauen, das wir am Set hatten, war dies auch okay. Trotzdem wünsche ich mir in genau diesen Szenen, dass Leute, die sich mit dieser Thematik noch nie beschäftigt haben, mitfühlen und verstehen, zuhören und achtsam sind, wie sie mit queeren Mitmenschen umgehen.



Überhaupt lebt Leni in einer sehr toxischen Beziehung mit Robert. Er ist sexuell übergriffig, möchte Lenis Penis berühren, "solange er noch dran ist", obwohl sie das offenbar nicht möchte. Wie schwierig sind solche Szenen?



Szenen, in denen sexuelle Übergriffe gezeigt werden, sind für alle Beteiligten immer schwierig. Wir haben davor und auch schon Wochen zuvor darüber gesprochen, wie wir diese Szene drehen können, damit es für uns alle möglich ist. Auch am Set wurde sehr sensibel mit uns als Darsteller*­innen umgegangen. Wichtig bei solchen Szenen ist eine offene Kommunikation.



Eine Kritik rühmt Sie in Ihrer Rolle als "einnehmende Femme fatale" – wie wohl fühlen Sie sich mit dieser Zuschreibung?



Ich finde, die Rolle ist ja überhaupt keine klassische Femme fatale, kann sie ja gar nicht sein.



Wie viel Femme fatale steckt in Ihnen selbst?



Puh. Wer weiß. Nein, ich bin ganz lieb.



Welche Figur aus der Filmgeschichte hätten Sie gerne gespielt?



Mich interessieren Rollen, die mich herausfordern, Rollen, von denen ich vielleicht noch gar nichts weiß.



Für Ihre Rolle in "Bis ans Ender der Nacht" wurden Sie in diesem Jahr gleich mit dem Silbernen Bären für die beste schauspielerische Leistung ausgezeichnet. Wie fühlt sich diese steile Karriere an?



Ich bin so dankbar für die lieben Worte, für die Arbeit mit dem Team von "Bis ans Ende der Nacht", ich kann's kaum beschreiben, aber es ist ein Gefühl tiefer Dankbarkeit und Vorfreude auf alles, was ich machen darf.



Welche Projekte stehen aktuell noch für Sie an, was drehen Sie gerade?



Gerade feierte die Serie "Sexplanation" ihren Release auf Canal+. Die Projekte, die ich gerade drehe oder gedreht habe, sind leider noch geheim.

Infos zum Film



Bis ans Ende der Nacht. Drama. Deutschland 2023. Regie: Christoph Hochhäusler. Cast: Timocin Ziegler, Thea Ehre, Michael Sideris, Ioana Iacob, Rosa Enskat, Aenne Schwarz, Gottfried Breitfuß, Sahin Erylmaz, Ronald Kukulies. Laufzeit: 119 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Grandfilm. Kinostart: 22. Juni 2023