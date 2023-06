Lkw-Fahrverbot zum CSD Köln

Hunderttausende Menschen werden zum Cologne Pride am ersten Juli-Wochenende erwartet (Bild: Keine Autoreninfo)

Die Stadt Köln verhängt anlässlich der Demoprade zum Christopher Street Day (CSD) am Sonntag, den 9. Juli 2023 ein Lkw-Fahrverbot. Das Verbot wird für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 7,5 Tonnen ausgesprochen und gilt von Samstag, 8. Juli 2023, 16 Uhr, bis zur Nacht von Sonntag auf Montag, 10. Juli 2023, 2 Uhr. Die Maßnahme ist mit der Polizei abgestimmt und soll die Sicherheit bei der Parade erhöhen.



Das Fahrverbot gilt im Bereich folgender Straßen: Schönhauser Straße – Verlängerung Marktstraße – Am Vorgebirgstor – Verlängerung Pohligstraße – Verlängerung Weißhausstraße – Verlängerung Universitätsstraße – Verlängerung Innere Kanalstraße – Verlängerung Auffahrt Zoobrücke – Verlängerung Auffahrten zur Severinsbrücke – einschließlich Rheinuferstraße. Die aufgeführten Straßen selbst sind bis auf die Rheinuferstraße von dem Fahrverbot nicht betroffen. Die Zufahrt zum Großmarkt bleibt frei.



Ausnahmegenehmigungen von diesem Fahrverbot können bis Mittwoch, den 5. Juli 2023, 12 Uhr, beim Amt für öffentliche Ordnung, Ottmar-Pohl-Platz 1, 51103 Köln, beantragt werden. Ein entsprechendes Antragsformular mit ausführlichen Hinweisen und Erläuterungen kann heruntergeladen oder telefonisch unter (0221) 221-26335 angefordert werden.

Anschlag auf Wiener Regenbogenparade vereitelt

In Wien haben die Behörden am vergangenen Wochenende nach eigenen Angaben einen mutmaßlichen Anschlag auf die Regenbogenparade verhindert. Drei Sympathisanten der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hätten online einen möglichen Anschlag auf den Vienna Pride mit Messern oder Fahrzeugen geplant (queer.de berichtete). Inzwischen wurden alle drei Verdächtigen von einem Gericht aus der U-Haft entlassen. (cw/pm)