Die "Schwuchtel" hat die Schnauze voll!

jedes Jahr wende ich mich mit Blick auf die STICKS & STONES an euch, lade euch zur Veranstaltung ein und freue mich, viele von euch vor Ort zu treffen und kennenzulernen!



Vielleicht haben manche von euch das Event in der Vergangenheit schon einmal besucht. Oder ihr habt euch schon immer einmal vorgenommen, auf der Messe vorbeizuschauen. Vielleicht hört ihr heute auch das erste Mal davon – oder aber ihr gehört zu denjenigen, die über die auf der Veranstaltung geknüpften Kontakte einen neuen Job gefunden haben?



Die Anfänge der Messe waren sehr klein und beschwerlich. Und weit von dem entfernt, was die STICKS & STONES heute ist. Den Weg von einer wirklich kleinen und vergleichsweise überschaubaren Veranstaltung in München hin zum Event heute möchte ich gerne mit euch teilen.



Die STICKS & STONES 2022 (Bild: Caro Kadatz)

In den letzten Jahren habe ich auf queer.de schon einmal meine Erlebnisse während meiner Ausbildung mit euch geteilt. Als bekannt wurde, dass ich queer bin, wurde hinter meinem Rücken geredet. Mein Auto wurde auf dem Firmenparkplatz zerkratzt. "Die Schwuchtel", so hieß es, "soll die Faxgeräte holen". Für mich war danach vor allem eines klar: Ich möchte nicht länger in einem Betrieb arbeiten, in dem ich nicht akzeptiert werde. Ich hatte die Schnauze voll!



Mit diesem Entschluss hat alles angefangen. Nach der Lehre habe ich das Unternehmen verlassen und mich auf die Suche nach einem Job gemacht, in dem ich nicht nur toleriert, sondern wie alle anderen auch wertgeschätzt werde. Auf dieser Suche folgten weitere Arbeitsstellen, in denen ich das nicht erlebt habe. Erst in einem Unternehmen, dessen Geschäftsführer selbst schwul war, hat sich das geändert. Und das Gefühl, mich nicht mehr verstecken zu müssen, war für mich unglaublich befreiend! Die Zeit in diesem Unternehmen bleibt mir als eine Zeit in Erinnerung, in der ich so sein konnte, wie ich bin. Ohne Filter, ohne doppeltes Denken.

Erste queere Job- und Karrieremesse 2010 in München

In diesem Job kam ich mit dem Thema Job und Karriere in Berührung, als ich einen Karrieretag organisieren musste. Dabei habe ich mich gefragt: "Warum gibt es eigentlich keine Jobmesse, auf der LGBTIQ+ Menschen mit diversity-orientierten und stolzen Arbeitgebenden zusammenkommen?" Das war für mich ein Schlüsselmoment. Denn er hat meinen Entschluss aus der Lehre konkret gemacht: Arbeitgebende finden, bei denen wir uns als LGBTIQ+ Menschen nicht verstecken müssen, sondern angenommen und wertgeschätzt werden.



Danach kam das Eine zum Anderen, und 2010 habe ich die erste queere Job- und Karrieremesse im DACH-Raum organisiert. Damals hieß die Veranstaltung noch "MILK" und fand in München statt. Ehrlich gesagt war die Premiere der Messe ein ziemliches Desaster! Es waren nur eine Handvoll Unternehmen vor Ort und wirklich eine sehr überschaubare Zahl von Besucher*innen. Ich hatte damals selbst die Reinigungskräfte dazugezählt, damit die Zahl der Besucher*innen nicht ganz so traurig aussah.



Von diesem verhaltenen Start habe ich mich aber nicht entmutigen lassen. Ich war sicher: Es kann nicht sein, dass ich die einzige Person bin, die Wertschätzung im Job wichtig findet. Und tatsächlich, im dritten Jahr hat die Veranstaltung dann richtig gut funktioniert. Es waren mehr Arbeitgebende vertreten und deutlich mehr Besucher*innen.



Networking auf der STICKS & STONES" (Bild: Caro Kadatz)

Inzwischen heißt die Messe schon lange nicht mehr "MILK", sondern ist als "STICKS & STONES" bei einigen von euch vielleicht ein fester Termin im Jahr. Letztes Jahr sind wir nach den digitalen Messen während der Pandemie endlich wieder zurück in die Offline-Welt gekommen. Live und in Farbe. Wie zuletzt sind wir auch in diesem Jahr am 1. Juli wieder in der Verti Music Hall in Berlin zu Gast!



Mich macht es glücklich zu sehen, dass die STICKS & STONES immer weiter wächst. Dass es neben den Themen Job und Karriere vor allem auch um Networking und Empowerment geht, um Austausch und um uns als Community. Um das Gefühl, in diese Community eingebunden zu sein, dazuzugehören und darum, authentisch sein zu können und über uns hinauszuwachsen. Diejenigen von euch, die die Messe schon besucht haben, wissen bestimmt, wovon ich spreche. Auf genau diese Atmosphäre, den Austausch und die vielen Begegnungen freue ich mich auch in diesem Jahr schon sehr.



Falls ihr es am 1. Juli zeitlich nicht schafft dabei zu sein, dann lade ich euch ein, einmal zu einem Proudr LGBTIQ+ After Work vorbeizukommen. Diese finden monatlich deutschlandweit statt. Auf den Events trefft ihr auf ganz unterschiedliche Menschen, die sich gegenseitig austauschen, vernetzen und empowern.



Europas größte LGBTIQ+ Job- & Karrieremesse findet am Samstag, den 1. Juli 2023 wieder in der Verti Music Hall am Mercedes-Platz 2 in Berlin statt (10.00 bis 17.00 Uhr).