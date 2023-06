Auch LSU und FDP boykottieren den CSD Freiburg

Das umstrittene Plakat für den CSD Freiburg 2023 (Bild: FLUSS e.V.)

Nach dem LSVD Baden-Württemberg und der IG CSD Stuttgart boykottieren weitere Organisationen den Freiburger CSD, der am heutigen Samstag um 14 Uhr am Platz der Alten Synagoge startet. "Die starke Verflechtung mit der Antifa macht es der LSU und der Junge Union Freiburg unmöglich, am diesjährigen Jubiläums-CSD in Freiburg teilzunehmen", teilte der Landesverband der Lesben und Schwulen in der Union (LSU) auf Facebook mit. "Für uns gehören die queere Community und ihre Themen in die Mitte der Gesellschaft. Dadurch dass sich die Organisatoren des CSD Freiburg aber mit Linksextremisten gemein machen, stellen sie die Anliegen von Homo-, Bi- und Transsexuellen ins Abseits. So etwas schadet der Community."



Ihre Absage illustrierte die LSU mit dem sexistischen Motiv einer Frau mit Blume im Mund, die Boxhandschuhe mit LSU-Logo trägt. Auf dem Share-Pic steht: "CSD Freiburg. Komm' aus deiner linken Ecke!"

FDP: Das "bunte Fest der Vielfalt" wird "politisch gekapert"

Auch die Freiburger FDP will in diesem Jahr am CSD Freiburg nicht teilnehmen. "Antifaschismus, verstanden als Kampf gegen Neonazismus und Rechtsextremismus, gehört zur Grundüberzeugung aller Liberalen", heißt es in einer Pressemitteilung des FDP-Stadtverbands. "Die Antifaschistische Aktion ist hingegen in weiten Teilen linksextrem und richtet sich gegen den Staat und die freiheitliche demokratische Grundordnung."



Das "bunte Fest der Vielfalt" werde "politisch gekapert", kritisierte FDP-Stadtrat Sascha Fiek. In der Pressemitteilung beschweren sich die Liberalen zudem, dass ihnen in diesem Jahr nicht nur ein Wagen, sondern erstmals sogar ein Infostand untersagt worden sei. "Die unnötige Polarisierung bewirkt eine fatale Spaltung anstelle einer eigentlich notwendigen Integration aller demokratischen Kräfte."



Unterstützung von der Linken und Freiburger Initiativen



Politiker*innen der Linkspartei hatten den CSD Freiburg dagegen verteidigt. In Zeiten "immer aggressiverer rechter Angriffe auf queere Lebensweisen" setze er "genau das richtige Zeichen", meinte etwa die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (queer.de berichtete). Auch aus der Freiburger Community gab es Unterstützung: In Stellungnahmen verteidigten u.a. die Rosa Hilfe Freiburg, das Regenbogenreferat der Uni Freiburg und der queere Bildungsverein FLUSS das Plakatmotiv und den Bezug zur Antifa.



Die IG CSD Stuttgart, die nach eigenen Angaben rund 500 Mitglieder vertritt, ruderte nach interner Kritik etwas zurück. "Wir begrüßen ausdrücklich, dass der CSD in Freiburg uns alle daran erinnert, dass Faschismus immer noch alltäglich ist – auch wenn wir als Stuttgart PRIDE eine andere Form der Außenkommunikation gewählt haben", heißt es in einer neuen Stellungnahme des Vereins vom Freitag (PDF). "Trotz unserer Absage zur Teilnahme in diesem Jahr stehen wir als Organisation für und von Menschen aus der LGBTQIA*-Community natürlich solidarisch an der Seite des CSD Freiburg und allen anderen, die sich für unsere Rechte einsetzen. Denn: Wir kämpfen alle für das gleiche Ziel, nur auf unterschiedlichen Wegen."



Vermummtes "Schwarzwaldmädel" mit Regenbogen-Bollenhut



Auf ihrem diesjährigen Pridemotiv haben die badischen CSD-Organisator*innen das Antifa-Logo neben einem vermummten "Schwarzwaldmädel" mit Regenbogen-Bollenhut abgebildet. Antifaschistische Aktion (kurz Antifa) gilt als Oberbegriff für viele locker strukturierte linke Strömungen, von denen einige als linksextremistisch eingestuft werden. "Wir können als familienorientierter Verband an keiner Veranstaltung teilnehmen, die offen für Linksradikalismus wirbt oder im direkten Zusammenhang mit gewaltbereiten Gruppierungen steht", hatte der LSVD seinem Boykott begründet (queer.de berichtete).



Antifaschismus sei für den CSD Freiburg "eine grundsolide Haltung, die alle Menschen haben sollten, die den Faschismus ablehnen", und die weder etwas mit Linksradikalität oder mit Randale und Sachbeschädigung zu tun habe, zeigten sich die Pride-Organisator*innen am Freitag über die Kritik und die Boykottankündigungen erstaunt (queer.de berichtete). Das Symbol der Antifaschistischen Aktion sei "seit den 30er Jahren ein Zeichen für die Einheit im Kampf gegen den Faschismus. Dass es angesichts der politischen Entwicklungen heute wieder wichtiger denn je scheint, sich antifaschistisch zu positionieren, muss auch ein Anliegen der queeren Community sein."

Am Freitagabend gingen in Freiburg knapp 300 Menschen für den CSD auf die Straße. Aufgerufen hatten nach Angaben der Polizei Sympathisant*innen aus dem Umfeld der Antifaschistischen Aktion und des autonomen Zentrums KTS. (mize)