What happens in Vegas stays in Vegas

Im Mai stand bei mir endlich mal wieder eine große Reise in die USA an. Ich habe sehr viel erlebt und auch viele Eindrücke mit nach Deutschland gebracht. Unter anderem war ich in der Glücksspiel-Metropole Las Vegas.



Von der Zahl der Besucher*innen her, ist Vegas die drittgrößte LGBTI-Destination der Vereinigten Staaten. Eigentlich klar, denn in diese Stadt reisen viele queere Tourist*innen aus aller Welt. Tausende queere Menschen arbeiten in den riesigen Hotelanlagen und den zahlreichen Shows.

Szenetipps von Eduardo Cordova

Mein Netzwerk in die USA ist nicht riesig, aber ich kenne einige sehr nette schwule Männer dort, die wiederum viele schwule Männer kennen. Somit bekam im Vorfeld der Reise den Kontakt zu einem Journalisten in Las Vegas, der mir wiederum den Kontakt zu Eduardo Cordova gab, dem Inhaber des queeren Clubs "The Garden" und Veranstalter von Las Vegas' größter Pool-Party "Temptation Sundays" im Luxor Hotel.



Im Interview berichtet er ausführlich über die queere Szene in Las Vegas. Übrigens hatte ich das Glück, dass nach dem Gespräch eine GoGo-Audition für Jobs stattfand, wo ich meine Kamera anlassen durfte.

