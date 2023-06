Ein ereignisreiches Coming-out mit 74

Ausschnitt aus dem Cover der englischen Originalausgabe von "Mr. Loverman" (Bild: Penguin Books)

Von

Heute, 04:42h - 7 Min.

Gute Komödien sind deutlich seltener als gelungene Dramen. Vielleicht, weil es nicht so einfach ist, die Leichtigkeit der Komik mit inhaltlicher Substanz zu verbinden; vielleicht, weil sprühende Leichtigkeit, die nicht kalauerhaft, nicht rührselig oder nicht ständig unter der Gürtellinie daherkommt, an sich schon ziemlich anspruchsvoll ist; vielleicht auch, weil es im komödiantischen Metier für die Autor*innen noch wichtiger ist, eine liebevoll-wertschätzende Haltung zu ihren vielleicht ja auch ziemlich schrägen Figuren einzunehmen, um sie mit Würde ins komische Licht zu setzen und nicht einfach der Lächerlichkeit preiszugeben.



Hinzu kommt, was die Sache ebenfalls nicht einfacher macht, dass der Handlung guter Komödien immer auch ein ernster und ernstzunehmender Kern zugrunde liegt, auch wenn dessen Ummantelung gekonnt unsere Lachmuskeln reizt.

Eine rundherum gelungene Komödie



Die deutsche Ausgabe von "Mr. Loverman" ist im Tropen Verlag erschienen

Das jüngst auf Deutsch erschienene neue Buch "Mr. Loverman" (Amazon-Affiliate-Link ) von Bernadine Evaristo ist nach solchen und sicher auch darüber hinaus noch weiter zu nennenden Kriterien eine rundherum gelungene Komödie, auch wenn es sich dabei gar nicht um ein Stück für die Bühne, sondern um einen gut 300 Seiten langen Roman handelt, dessen Story mit wenigen Worten so wiedergegeben werden kann: Der aus ärmlichen Verhältnissen in Antigua stammende, aber seit Jahrzehnten als verheirateter Mann und Vater zweier Töchter in London lebende und infolge cleverer Immobiliengeschäfte mittlerweile auch sehr vermögende Barrington Jedidiah Walker, hat mit seinen 74 Jahren sein Coming-out, das ihn zur Trennung von seiner ungeliebten Frau Carmel und zur offiziellen Hinwendung zu Morris, seinem Freund und Liebhaber seit Jugendzeiten, motiviert.



So einfach, wie es klingt, geht die Sache allerdings nicht über die Bühne, und das liegt nicht zuletzt auch daran, dass Barry ein begnadeter Verdränger und Vermeider ist, der immer wieder mit dem Gedanken an ungeschminkte Wahrheit spielt, statt Klartext dann aber doch meistens virtuose Ausweichbewegungen in Wort und Tat produziert. Natürlich kommen der Umsetzung von Barrys Scheidungs- und Neuverbindungsplänen auch eine ganze Reihe äußerer Ereignisse in die Quere, zum Beispiel der Tod seines gewalttätigen Schwiegervaters, der seine Frau auf unabsehbare Zeit zurück in ihre karibische Heimat führt; der Aufenthalt seines 17-jährigen ebenso bildungs- wie partybeflissenen Enkels Daniel in Barrys Haus, der in einer wüsten Eskalation gipfelt, und immer wieder auch die sehr speziellen Aktionen von Donna und Maxine, Barrys erwachsenen, aber – jede auf ihre Art – reichlich neurotischen Töchtern.



Acthom123 / wikipedia) Die britische Schriftstellerin Bernardine Evaristo ist Professorin für Kreatives Schreiben an der Brunel University London (Bild:

Eine mit virtuoser Leichtigkeit erzählte Gesellschaftsgeschichte

In dem für sie typischen fast interpunktionslosen Fließtext gelingt es Bernadine Evaristo uns nicht nur, in Barrington einen bei Lichte betrachtet ziemlich komplexen Charakter äußerst lebendig vor Augen zu führen, sondern die anderen Personen aus Barrys Familie und seinem Umfeld mit all ihren Besonder- und Verschrobenheiten gleichermaßen. Man kann die Personen und das, was sie tun, geradezu sinnlich miterleben und bleibt angesichts der turbulenten Ereignisse, Überraschungen und Verwicklungen, die vor allem nach den ersten etwa 80 Seiten deutlich Fahrt aufnehmen, gespannt dabei.



Das, was man auf diese Weise erlebt, ist immer auch ein Stück Gesellschafts- und Kulturgeschichte – erzählt mit virtuoser Leichtigkeit. Und natürlich ein intensives Eintauchen in das individuelle Erleben der dramatis personae, so wie etwa hier in die sehnsuchtsvolle Erinnerung von Carmel, Barrys sexuell stark deprivierter Frau, die sich auf eine der wenigen Romanzen in ihrem Leben zurückbesinnt:

und du konntest gar nicht anders als dich fragen, wie's wohl wär, einen

linken englischen Heiden mit Bart zu küssen, und wenn er Hallo, Carmel

zu dir sagte, hörtest du nur noch

Ich will mit dir schlafen, Carmel

als du ihm im Spaß sagtest, er sollte sich mal rasieren, tat er's

als du ihm im Spaß sagtest, er sollte sich mal einen schickeren Anzug

kaufen, tat er's

und als er ganz unaufgefordert in Schnürschuhen aus Leder ankam

(statt dieser schlurfigen Jesuslatschen)

da wusstest du, jetzt gab's kein Zurück mehr

selbst der Gedanke an einen rosa-olivfarbenen Schniedel (welche

Farbe es wohl genau sein würd?) war auf einmal ganz reizvoll, sosehr

dich die Vorstellung, so ein seltsames Objekt zu streicheln, auch in angstvolle Aufregung versetzte

und beim Aufwachen war er in deinem Kopf, liebkoste mit seinen

Bärenhänden deine Schenkel, und

beim Duschen seifte er dir Brüste und Pobacken mit deinem Patschuli-

Badeöl ein

bis du's, wenn's im Büro Zeit für die Mittagspause war, kaum noch erwarten konntest, dass er auf eine Tasse Tee und ein paar süße Teilchen in dein Büro kam

du spürtest den zuckrigen Teig von Schmalzkuchen … Mangobiskuit …

Kokos-Limette-Sahne

auf der Zunge, bis er zerging in deinem

warmen speichel- und teefeuchten Mund

und du warst dankbar, so dankbar, dass dein gewaltiger Schreibtisch

eine Schranke bildete zwischen ihm und dir

mit deiner nagelneuen elektrischen Schreibmaschine, einer Smith-

Corona Typetronic, mitten drauf

und dem strammstehenden Regiment von Leitz-Ordnern direkt an

der Front

die deinen Anstand und deine Tugend verteidigten…



…und völlig verloren warst du, als auch noch das Ffffffaxgerät plötzlich

surrrrrrend ansprang

und so eindeutig, physisch, schamlos, orgasmisch

die Daten und Statistiken aus dem Finanzamt ausspie

beharrlich nicht enden wollende fließende Ströme weißen Papiers in

den Raum ergoss

ohne Anstand oder Mäßigung, zügellos

und du wusstest, du musstest es ausschalten oder jede Beherrschung

verlieren

unter seinem warmen, festen, wissenden Blick

der dich nicht losließ, denn nach einem Dreivierteljahr Geduld

hielt er nicht mehr hinterm Berg damit, was er wollte

also versuchtest du

versuchtest mit aller Kraft, dich auf das harmlos öde graue Notizbuch

zu konzentrieren

den nichtssagenden, harmlosen grauen Karteikasten

den altmodischen Bleistiftspitzer

aufrecht … festgenagelt

am vorstehenden Schreibtischrand

auf zwei Schachteln mit langweilig-harmlosem Tipp-Ex

von seiner Hand auf deine Brüste getupft wie indigene Kunst

so, wie er dich ansah, fragtest du dich, ob sich deine Brustwarzen

durch die Bluse zeigten

dein goldner Jesus am Kreuz (für dich gestorben, damit du so was

machst?), der an seiner Kette baumelte, direkt über deinem

Schokoladenschmelz-Deeeee-koooooolll-teeee

im Wissen, dass deine Panasonic-Telefonanlage mit Anrufbeantworter

stumm geschaltet war

spieltest du nervös mit den Kulis und Bleistiften in deiner Charles-und-

Diana-Hochzeitstasse, die du gutmütig gegen seine monarchiekritischen

Anwürfe verteidigt hast, als er die ersten Male vorbeikam

und als er aufstand, zur Tür ging und ganz langsam den Schlüssel

drehte

vorher kurz auf Stimmen horchte, die draußen im Flur vorbeigingen

überlegtest du noch, die Diskussion wieder aufzugreifen, dass dir

gegenüber kein Mensch Diana schlechtmachen dürfe, so eine reizende,

schöne, kultivierte Dame und außerdem sehr gut für die königliche Familie, Charles hatte großes Glück, sie zu kriegen

aber eh du dichs versahst, fasste er dich schon an, da und da und dann

überall

und du spürtest, wie dein

Ich eine andere wird

eine, die du niemals warst

dein Ich

zur Fleischfresserin bist du geworden, zur Allesfresserin, du wurdest gierig, verzehrend, verzehrt

spürtest deinen Nacken, deine kitzligen Ohrläppchen, die Unterarme,

den Bauch, den Bauchnabel, die Achselhöhlen, deine Kniekehlen, die

Wirbelsäule, dein Zauberdreieck, die Schlüsselbeine

seine Bisse

wie er das Fleisch deiner breiten, fraulichen Hüften knetet

und da, Reuben, hier … Reuben, hier, Reuben, hier und da

am Aktenschrank, von dem die Grünlilie ihre Spinnenbeine herabbaumeln ließ

dicht am Sasco-Jahresplaner – 1985 … 1986, 1987, 1988, 1989

auf dem vorschriftsmäßig robusten graugerippten Teppichboden, der

im ganzen Rathaus und sämtlichen Verwaltungsbüros im ganzen Bezirk

zum Einsatz kommt

da, von vorn, von hinten, von der Seite

und du

warst wie

e i n T i e r

Auch wenn "Mr. Loverman" sicher nicht das ist, was man "große Literatur" mit vermutlich lange nachklingender Wirkung nennt, so ist es doch sicher das beste Stück queerer und eigentlich könnte man auch sagen schwuler Prosa, das mir in den letzten zwölf Monaten untergekommen ist: ein hoch-vitales, gekonnt fabriziertes Lesevergnügen, das vielleicht auch einen Hinweis darauf geben kann, dass man nicht unbedingt schwul sein muss, um einfühlsam und bildreich die Welt eines schwulen Protagonisten zu beschreiben.

Infos zum Buch



Bernardine Evaristo: Mr. Loverman. Roman. Deutsche Übersetzung von Tanja Handels. 336 Seiten. Tropen Verlag. 2023. Gebundene Ausgaben: 25 € (ISBN 978-3608504897). E-Book: 19,99 €