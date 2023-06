Ferda Ataman: Ampel bei trans Rechten "quasi eingeknickt"

Heute, 07:08h - 3 Min.

Klare Worte von Ferda Ataman: Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes hat der Ampel-Koalition vorgeworfen, beim geplanten Selbstbestimmungsgesetz nach Kritik "quasi eingeknickt" zu sein. "Was mir ganz große Bauchschmerzen bereitet, ist die Regelung zum Hausrecht und der Begründungstext. Dort wird ungewöhnlich ausschweifend auf rechtspopulistische Argumente eingegangen", sagte Ataman der Deutschen Presse-Agentur. "Man kann es nicht anders sagen, in dem Fall hat der Gesetzgeber da nachgegeben und ist quasi eingeknickt."



Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und Justizminister Marco Buschmann (FDP) hatten Anfang Mai einen Entwurf vorgelegt (queer.de berichtete). Demnach soll jeder Mensch in Deutschland künftig seinen Geschlechtseintrag und seinen Vornamen selbst festlegen und in einem einfachen Verfahren beim Standesamt ändern können. Das Gesetz richtet sich laut Familien- und Justizministerium an trans, inter und nichtbinäre Menschen.

Ataman kritisiert irrationale Debatte

Kritik am Selbstbestimmungsgesetz kommt vor allem immer wieder von der Union, der AfD und Alice Schwarzers Zeitung "Emma". Auch Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte kürzlich erst vor vermeintlichen Gefahren für cis Frauen gewarnt, insbesondere in Schutzräumen wie Frauensaunen (queer.de berichtete).



Für die Antidiskriminierungsbeauftragte ist dies eine irrationale Debatte. "Es wurde erzählt, man müsse sich jetzt Sorgen machen, ob Männer und Frauen überhaupt noch klar definiert seien und ob jetzt Männer ihren Geschlechtseintrag ändern würden, um dann in der Sauna Frauen zu begaffen", sagte Ataman. "Wir haben in Deutschland überwiegend gemischtgeschlechtliche Saunen. Kein Mann muss seinen Geschlechtseintrag ändern lassen, um in Deutschland eine nackte Frau zu sehen."



Auch der Deutsche Frauenrat weist solche "vermeintlichen Schreckensszenarien", in denen Männer ihren Geschlechtseintrag ändern, um in Frauenräume einzudringen, als nicht realistisch zurück (queer.de berichtete). Dies würde gezielt missbraucht, um gefährliche Vorurteile gegenüber trans Menschen zu schüren, sagte die Vorsitzende Beate von Miguel. "Dem stellen wir uns entschieden entgegen."



Bereits Ende März hatte Ferda Ataman vor neuer Diskriminierung durch das neue Selbstbestimmungsgesetz gewarnt (queer.de berichtete). Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbiete es, trans Menschen per Hausordnung abzulehnen. "Pauschale Ausschlüsse von Menschen wegen ihrer geschlechtlichen Identität, ob im Job, auf dem Wohnungsmarkt oder in der Sauna, darf es auch in Zukunft nicht geben."

Wann wird das Kabinett über den Entwurf beraten?

Zeit, den Begründungstext für das Selbstbestimmungsgesetz zu ändern, gebe es noch, so Ataman. Wann der Entwurf es ins Bundeskabinett schafft, ist unklar. Eigentlich sollte er laut "Spiegel" bereits am 21. Juni auf der Tagesordnung stehen, zu einer Verabschiedung kam es jedoch aus unbekannten Gründen nicht (queer.de berichtete). "Der Gesetzentwurf wird dann im Kabinett aufgesetzt, wenn er zwischen allen Ressorts geeint ist", schrieb der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann (Grüne) zum ausgebliebenen Beschluss auf Twitter. "Das Ziel war, ist und bleibt, ihn vor der Sommerpause im Kabinett zu beschließen."



Die letzte Sitzung des Bundeskabinetts vor der Sommerpause findet am 6. Juli statt. In den Bundestag käme der Entwurf selbst im Falle einer Verabschiedung dann wohl erst ab September. (mize/dpa)