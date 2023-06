Heute, 09:37h - 2 Min.

rubicon e. V. in Köln unterstützt lesbische, schwule, bi­sexuelle, trans*, inter* und queer orientierte Menschen (LSBT*I*Q), ihre Familien und Wahlfamilien darin, selbstbewusst und angstfrei zu leben und zu lieben. Zu den Angeboten gehören psychosoziale Beratung, Netzwerkkoordination in der kommunalen und landesweiten LSBT*I*Q-Senior_innenarbeit, offene Angebote für Geflüchtete, HIV-Prävention, Bildungsangebote, Koordination der Antigewaltarbeit auf Landesebne sowie politische Lobbyarbeit. Für die Umsetzung der Vereinsziele arbeiten derzeit 31 hauptamtliche und über 80 ehrenamtliche Mitarbeiter_innen im rubicon e. V. Weitere Infos: rubicon-koeln.de



rubicon e. V. besetzt zum nächstmöglichen Zeitpunkt in 2023 folgende Position:



Mitarbeiter_in (d/w/m)

für den Arbeitsschwerpunkt: landesweite psychosoziale Beratung und Case Management für LSBT*I*Q, die von Gewalt betroffen sind (vorbehaltlich der Förderung des Ministeriums)



Der Stellenumfang ist mind. 60% (24h) bis 80% (32h). Die Stelle ist befristet bis zum 31. Dezember 2023. Eine Weiterbeschäftigung ist angestrebt.



Ihre Hauptaufgaben

● Aufbau eines bedarfsgerechten und niedrigschwelligen Beratungsangebots für LSBT*I*Q nach queer­feindlicher Gewalt in NRW

● Telefonische, onlinebasierte und persönliche psychosoziale Beratung und Case Management für LSBT*I*Q nach Gewalterfahrung

● Beratung und Fortbildung von Fachkräften, die im Themenfeld Gewalt und Flucht arbeiten

● Öffentlichkeitsarbeit, Netzwerken & Veranstaltungsorganisation in den Themenfeldern Gewalt und Flucht



Ihr fachliches Profil

● Abgeschlossenes Studium Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Psychologie oder vergleichbare Abschlüsse

● Zusatzqualifikation in Beratung oder Therapie

● Expertisen im Kontext von Gewalt, Flucht, Rassismuserfahrung, Trauma, Umgang mit Medien

● Auseinandersetzung mit und Reflexion zu Rassismus, Hetero- und Cisnormativität und den daraus resultierenden Gewaltdynamiken



Ihr persönliches Profil

● Feldkompetenz zu queeren Lebensweisen

● Intersektionales Denken und Handeln

● Kooperativer und selbstständiger Arbeitsstil in einem multidisziplinären Team

● Verbundenheit mit dem Leitbild des rubicon e. V. mit seinem Engagement für eine vielfältige Gesellschaft und gegen jede Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen, engagierten und fachlich qualifizierten Team und in einem interessanten und innovativen Arbeitsfeld mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

● Regelmäßige Supervision und Intervision

● Fortbildungsmöglichkeiten

● Vergütung nach Haustarif mit weiteren Sozialleistungen



Wir möchten insbesondere Personen mit mehrdimensionalen Positionierungen und intersektionalen Erfahrungen mit Diskriminierung und Gewalt zu einer Bewerbung ermutigen.



Kontakt:

Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige schriftliche Bewerbung bitte ausschließlich als PDF per E-Mail bis zum 30. Juli 2023 an: rubicon. e. V., Meike Nienhaus, Geschäftsführung,