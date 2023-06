Berliner CSD: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Vorstand ein

Vollformat Berlin / flickr) Der Berliner CSD, hier die Abschlussveranstaltung 2018, wird seit 1979 begangen und wird immer wieder von internen Auseinandersetzungen begleitet (Bild:

Im Streit im Berliner CSD-Verein um diverse Vorwürfe gegen den Vorstand hat die Berliner Staatsanwaltschaft ein aufgrund einer anonymen Anzeige eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen ihn zügig wieder eingestellt. Wie der "Tagesspiegel" am Wochenende berichtete, sehe man keinen hinreichenden Tatverdacht.



Von der Anzeige hatte Anfang Juni die "Berliner Zeitung" berichtet, demnach ging es darin um den Verdacht auf Steuerhinterziehung, den Verdacht auf Unterschlagung sowie den Verdacht auf Untreue (queer.de berichtete). Öffentlich bekannt gewordene Vorwürfe, etwa zum Umgang mit Bargeldeinnahmen oder zu einer Überweisung in die Schweiz, hatte der Vorstand immer wieder als rechtlich einwandfreie Handlungen zurückgewiesen.



Laut "Tagesspiegel" sei bereits im Februar eine andere anonyme Anzeige wegen des Verdachts der Untreue gegen ein Vorstandsmitglied des CSD eingegangen. Auch dieses Verfahren sei damals eingestellt worden.

Anfang Juni hatten die "Berliner Zeitung" und queer.de von einer Vielzahl von Vorwürfen gegen den Vorstand berichtet, die unter anderem von einem zurückgetretenen Vorstand erhoben wurden (queer.de berichtete). Auch mangelnde Kommunikation und Transparenz wurde kritisiert, während einige Mitglieder eine außerordentliche Mitgliederversammlung forderten.



Der Berliner CSD findet in diesem Jahr am 22. Juli statt, unter dem Motto "Be their voice – and ours! …für mehr Empathie und Solidarität!" ist die Demo von der Leipziger Straße zur Abschlussveranstaltung am Brandenburger Tor geplant (queer.de berichtete). Die Demo wird von Berlins neuem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) eröffnet. Bereits an diesem Mittwoch startet der Berliner Pride-Monat mit den ersten Veranstaltungen. (cw)