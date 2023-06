Angriff auf "Club Q": Schuldbekenntnis vor Gericht

Heute, 19:40h - 2 Min.

Sieben Monate nach dem tödlichen Schuss-Angriff auf Personen im queeren "Club Q" in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado hat sich die verdächtige Person am Montag vor Gericht schuldig bekannt. Anderson Lee Aldrich, heute 23 Jahre alt, hatte den Club im November mit einem Sturmgewehr und einer Handfeuerwaffe betreten und sofort das Feuer eröffnet. Zwei Besucher konnten Aldrich während der Attacke stoppen, bei der fünf Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt wurden (queer.de berichtete).



Wie US-Medien übereinstimmend aus dem Gerichtssaal in Colorado Springs berichteten, bekannte sich Aldrich am Montag in fünf Fällen des Mordes, in 46 Fällen des versuchten Mordes und in zwei Fällen eines auf Vorurteilen basierenden Hassverbrechens schuldig. Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft zunächst 305 Anklagepunkte aufgeführt. Das Schuldbekenntnis dürfte den Angehörigen nun einen langen und möglicherweise schmerzvollen Prozess ersparen.



Mugshot von Anderson Lee Aldrich von kurz nach der Tat (Bild: Colorado Spings Police Department)

Gemäß der mit der Staatsanwaltschaft getroffenen Vereinbarung drohen Aldrich allein wegen Mordes nun mehrere lebenslange Haftstrafen, die aufaddiert werden. Das Strafmaß wird noch vom Gericht bestimmt. Colorado hatte 2020 die Todesstrafe abgeschafft.

Die Verteidigung hatte angegeben, dass sich Aldrich als nicht-binär identifiziere und im Englischen das Pronomen "they" bevorzuge. Medienberichten zufolge hatten Nachbar*innen angegeben, dass sich Aldrich häufig queerfeindlich geäußert und von Familienmitgliedern mit männlichen Pronomen angesprochen wurde.



Gegenüber der Nachrichtenagentur AP hatte Aldrich angegeben, nicht zu wissen, was der Antrieb für die Tat gewiesen sei. Aldrich habe nach eigenen Angaben allerdings zu jener Zeit Drogen, darunter Steroide, konsumiert. Angehörige der Todesopfer, zwei Barkeeper im Alter von 28 und 38 Jahren und drei Besucher*innen zwischen 22 und 40 Jahren, wiesen die Darstellung zurück: Die Tat sei klar vorab geplant gewesen und kalkuliert ausgeführt worden.



We remember those and hold them close in our hearts. pic.twitter.com/dgNjf1xFCV Governor Jared Polis (@GovofCO) November 21, 2022

| Twitter / GovofCO | Colorados Gouverneur Jarid Polis teilte nach der Tat Fotos der fünf Todesopfer: "Wir erinnern uns an sie und tragen sie in unseren Herzen."

In gerichtlichen Anhörungen hatte die Polizei angegeben, Aldrich habe einen Livestream der Tat geplant und in den Stunden davor vier Videos aufgenommen. Auf einer Webseite habe die angeklagte Person ein Neonazi-Video zum Training von Massen-Schussangriffen verbreitet. Auch habe Aldrich ein Bild gepostet mit einem Gay Pride im Waffenvisier oder zuhause zum Schusstrainig die von einem Regenbogen umgebene Silhouette des Kopfes einer Person genutzt. (dpa/cw)