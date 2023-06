Heute, 08:53h - 3 Min.

In einem Monat, am 26. Juli, werden in Bern die EuroGames 2023 eröffnet. Über 2.000 Athlet*innen reisen aus ganz Europa an, um an den viertägigen Wettkämpfen in 20 Sportarten teilzunehmen. Die allererste BernPride zum Abschluss der EuroGames machen die Schweizer Stadt zum queeren Hotspot des Sommers.



"Nun ist die entscheidende Phase der Vorbereitungen angelaufen, und wir sind sehr gut auf Kurs", freut sich Jasmine Imboden, Co-Präsidentin des Vereins EuroGames 2023. Die Eröffnungszeremonie findet am Mittwoch, den 26. Juli auf dem Bundesplatz statt. Bis Samstag, den 29. Juli entsteht zudem ein großes "Village" auf dem Münsterplatz und der Münsterplattform mit Bars, Foodständen und einer Bühne mit vielfältigem Programm. "Es freut uns, wenn auch die lokale Bevölkerung in der letzten Juliwoche im Village vorbei guckt und mit uns und den Athlet*innen feiert."

Wettbewerbe in 20 verschiedenen Sportarten

Es sind nach Angaben der Organisator*innen bereits über 2.000 Anmeldungen eingetroffen, und noch bis zum 5. Juli ist es möglich, sich für die 20 Sportarten und viele weitere Aktivitäten anzumelden. Eine Teilnahme ist sowohl bei Individual- als auch bei Gruppensportarten möglich, wie zum Beispiel Squash oder Basketball, wo vor allem noch Frauen-Teams gesucht werden.



Neben klassischen Disziplinen wie Tennis oder Bowling, gibt es auch besondere Wettkämpfe wie zum Beispiel in Street Work-out. Dieses besteht aus Übungen, die mit möglichst vielen korrekten Wiederholungen ausgeführt werden müssen. "Functional-Fitness ist schon seit mehreren Jahren im Trend und wir sind sehr stolz darauf, mit Street Work-out und Hyrox Challenge zwei entsprechende Wettkämpfe anzubieten", betont Greg Zwygart, Ressortleiter Sport und Co-Präsident der EuroGames.



Im Rahmen der EuroGames finden auch die Europameisterschaften des gleichgeschlechtlichen Paartanzes statt (Bild: EuroGames 2022 Nijmegen)

Die Teilnahme an den Wettkämpfen steht allen offen, es geht um mehr Sichtbarkeit von LGBTI-Menschen im Sport. "Die EuroGames sind ein inklusiver Sportevent, also auch für cis-heterosexuelle Teilnehmende. Wichtig ist, dass alle Sport machen dürfen, wenn sie das auch wollen. Teilnehmen steht im Vordergrund, nicht der Sieg", sagt Zwygart. "Und man darf nicht vergessen, dass Teile der Community von einigen Disziplinen im Mainstream-Sport kategorisch ausgeschlossen werden, zum Beispiel intergeschlechtliche Menschen oder trans Frauen."

Auch Athlet*innen aus Russland dabei

Die EuroGames 2023 empfangen auch Athlet*innen aus Russland. Aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine schließen momentan viele große Sportveranstaltungen die Teilnahme russischer Athlet*innen aus. LGBTI-Menschen werden jedoch in Russland insbesondere seit der Einführung des Gesetzes gegen "Homo-Propaganda" stark unterdrückt. "Veranstaltungen wie die EuroGames sind eine der wenigen Gelegenheiten, an denen queere Russ*innen teilnehmen können", betont Jasmine Imboden. "In diesem Sinne begrüßen wir ausdrücklich die Teilnahme russischer Sportler*innen an den EuroGames."



Auch das Outreach-Programm der EuroGames unterstützt Sportler*innen aus Ländern, in denen queere Menschen unterdrückt werden, wie zum Beispiel auch eine Delegation aus Uganda. Für das Outreach-Programm wurden im vergangenen Winter in einem Crowdfunding umgerechnet über 30.000 Euro gesammelt.



Die EuroGames werden seit 1992 regelmäßig ausgetragen, jeweils in einer anderen europäischen Stadt. Die Wettkämpfe stehen im Zeichen von Vielfalt und Inklusion und sind für alle Menschen ungeachtet ihrer Leistungsklasse offen. Als erste und bisher einzige Schweizer Stadt führte Zürich die EuroGames 2000 durch. (cw/pm)