Berlin: Mann in Bus homophob beleidigt und angegriffen

Heute, 10:10h - 1 Min.

Laut der Berliner Polizei wurden am Montagnachmittag Einsatzkräfte wegen einer gefährlichen Körperverletzung und homophoben Beleidigung nach Alt-Treptow alarmiert.



Nach ersten Erkenntnissen soll ein 27-jähriger Mann gegen 14.30 Uhr in einem Bus der Linie M43 in Richtung Tunnelstraße auf Stralau unterwegs gewesen sein, als zwei Unbekannte ihn homophob beleidigten. Als der 27-Jährige nicht auf die Äußerungen reagiert habe, sollen die beiden Männer angefangen haben, auf ihn einzuschlagen. Der Angegriffene erlitt eine Schwellung am Auge sowie Schmerzen an den Extremitäten und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.



Die beiden Tatverdächtigen verließen nach dem Angriff den Bus und flüchteten in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen hat wie bei vermuteter Hasskriminalität üblich der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernommen.

Die Berliner Behörden machen mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik und melden Taten mit entsprechender Motivation daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm)



Update: Polizeikorrektur übernommen, dass der Staatsschutz ermittelt.