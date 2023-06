Rendsburg: CSD-Teilnehmende mit Schlägen und Eiern angegriffen

Beim CSD war auch die Zentrale Ansprechstelle LSBTIQ* der Landespolizei vor Ort (Bild: Rendsburger Regenbogengruppe / FB)

Heute, 11:08h - 2 Min.

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag beim CSD in Rendsburg unter dem Motto "Liebe ist stärker" an einer Demonstration und anschließendem Straßenfest mit Infoständen und Bühnenprogramm auf dem Schloßplatz teilgenommen. Die Stadt mit rund 30.000 Einwohner*­innen liegt in der Mitte Schleswig-Holsteins und verbindet beide Landesteile.



Wie die "Schleswig-Holsteinische Zeitung" meldet, berichtete allerdings eine am CSD teilnehmende trans Person gegenüber der Zeitung, am späteren Nachmittag von einer Gruppe junger Männer angesprochen und homophob beleidigt worden zu sein. So sei der Spruch "Schwule sollen nicht leben" gefallen sein.



Einer der Jungen habe der 17-jährigen Person dann Schläge ins Gesicht verpasst, bis Augenzeugen dazwischengegangen und die Männer geflüchtet seien. Die angegriffene Person habe Schwellungen im Gesicht und Blutergüsse davongetragen und wolle eine Anzeige stellen: "Ich möchte Menschen für Angriffe auf Transpersonen sensibilisieren."

Zwei Jugendliche warfen Eier

Die Zeitung berichtet unter Berufung auf die Polizei von einem weiteren Zwischenfall gegen Ende des Straßenfests: Ein 13- und ein 16-Jähriger hätten demnach Eier in Richtung der Besucher*innen geworfen, allerdings niemanden getroffen. Beamte hätten die Personalien festgestellt und einen Platzverweis erteilt.



Die Rendsburger Regenbogengruppe als Veranstalter des CSD sprach in der Nacht zum Sonntag bei Facebook von einer "Hammer-Demo", man habe sich über jeden einzelnen Teilnehmenden gefreut. "Einen bitteren Nachgeschmack gibt es aber leider auch. Es gab Eierwürfe und Schubsereien auf unsere Gäste! Das ist nicht akzeptabel! Wir sind froh, dass die Polizei konsequent durchgegriffen und einen Platzverweis ausgesprochen hat." Liebe sei stärker, wiederholte das Orga-Team das CSD-Motto. (cw)