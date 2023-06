Ermittlungen gegen Woelki: Erzbistum-Gebäude durchsucht

Heute, 02:04h - 4 Min.

Am Dienstagmorgen steht der Kölner Erzbischof am Eingangstor seiner Residenz Ermittler*innen gegenüber, die das Gebäude durchsuchen wollen. Die Szene, die von mehreren Medien im Bild festgehalten wird, bringt die neue Eskalationsstufe im Streit um den in der Dauerkritik stehenden Geistlichen auf den Punkt: Jetzt steht die Staatsanwaltschaft schon direkt vor der Tür von Kardinal Rainer Maria Woelki. Hintergrund sind Ermittlungen wegen des Verdachts des Meineids und der falschen Versicherung an Eides statt.



"Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass uns außer diesen Maßnahmen heute keine andere Möglichkeit mehr bleibt, um weiter Klarheit zu schaffen", sagt der Kölner Oberstaatsanwalt Ulf Willuhn. Die Ermittler*innen legen pünktlich um 8 Uhr los. Neben Räumen des Erzbischöflichen Hauses wird laut Staatsanwaltschaft auch im Generalvikariat und im Offizialat in Köln durchsucht. Außerdem stehen Beamt*innen in Kassel und Lohfelden in Hessen vor den Geschäftsräumen des EDV-Dienstleisters, der den E-Mail-Verkehr des Erzbistums verwaltet. Laut den Ermittler*innen geht dabei alles glatt. "Wir sind auf volle Kooperation gestoßen, das gilt auch für den Erzbischof", sagt Willuhn. Auf Aufnahmen des WDR ist zu sehen, wie Woelki den Beamt*innen das Eingangstor öffnet.



Der Kölner Kardinal Woelki bekam heute Morgen Besuch von der Polizei und der Staatsanwaltschaft. Durchsucht wurden verschiedene Objekte im Erzbistum Köln. Die Razzia ist Teil der Meineids-Ermittlungen gegen ihn. https://t.co/YAVrJZ5OPb pic.twitter.com/6gMhA1XvTi WDR aktuell (@WDRaktuell) June 27, 2023 Twitter / WDRaktuell

Vorwürfe gegen Woelki



Das Ziel der Staatsanwaltschaft: Sie will Dokumente sicherstellen, die im Zusammenhang mit Äußerungen Woelkis stehen, in denen er laut Vorwürfen nicht die Wahrheit gesagt haben soll. Außerdem solle die innerbistümliche Kommunikation zu diesen Vorgängen erhoben werden, heißt es.



Mehrere Anzeigenerstatter*innen werfen Woelki falsche Versicherung an Eides Statt vor, außerdem steht der Vorwurf des Meineids im Raum. Es geht dabei um zwei Komplexe, in denen Woelki laut den Vorwürfen mehr über Missbrauchsvorwürfe gegen Geistliche gewusst haben soll, als er öffentlich sagte.

Zum einen ist da der Fall Winfried Pilz. Dem 2019 gestorbenen Sternsinger-Chef werden Missbrauchsvorwürfe gemacht. Woelki hat in einem presserechtlichen Verfahren versichert, erst von Juni 2022 an mit dem Fall befasst worden zu sein.



Außerdem geht es um die Beförderung eines Priesters zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten. Der Pfarrer hatte Jahre zuvor einen 16-Jährigen für Sex bezahlt, außerdem gab es weitere Missbrauchsvorwürfe gegen ihn. Woelki versicherte in einer beeideten Aussage, bei der Beförderung dessen Personalakte nicht gekannt zu haben. "Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe!", erklärte er im März.



Diese Darstellung wird in einer Anzeige aber angezweifelt, auch die Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht. In diesem Fall geht es um den Verdacht des Meineids. Darauf steht eine Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr, in minder schweren Fällen eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis fünf Jahren. Woelki hat in der Vergangenheit alle Vorwürfe bestritten. Am Dienstag äußerte er sich zunächst nicht weiter dazu.

Hinweis auf Unschuldsvermutung

Man habe umfänglich Schrift- sowie Aktenstücke und vor allem Daten gesichert, sagt Oberstaatsanwalt Willuhn nach dem Einsatz. Bis es Ergebnisse gibt, kann es demnach aber noch dauern: "Ich will nicht 'Jahre' sagen, aber 'Monate' wäre auch zu wenig", sagt er.



Das Erzbistum Köln bestätigte die Durchsuchung und teilte in einer Presseerklärung mit, man bitte die Öffentlichkeit, eine ergebnisoffene Untersuchung nicht zum Anlass zu nehmen, Vorverurteilungen auszusprechen.



Auch die Staatsanwaltschaft Köln betonte die Unschuldsvermutung und die Tatsache, dass sich die Maßnahmen auf die Erhellung eines lediglich anfänglichen Verdachts richteten. Die Ermittler*innen erklärten weiter, dass Woelki "in keiner Weise die aktive oder auch nur passive Vertuschung von oder gar Beteiligung an Missbrauchstaten zur Last gelegt wird." So umfangreiche Durchsuchungen gehören nicht bei jedem Falschaussageverfahren zum Alltag. Laut Willuhn spielte bei der Entscheidung aber auch eine Rolle, welche besondere Bedeutung der Fall für die Öffentlichkeit hat. Das sei bei der Entfaltung von Maßnahmen immer mitzubedenken.

Papst Franziskus forderte Rücktrittsgesuch

Der Kölner Oberhirte steht wegen seines Umgangs mit Missbrauchsvorwürfen schon länger in der Kritik. Papst Franziskus hatte ihn vor einiger Zeit aufgefordert, ein Rücktrittsgesuch bei ihm einzureichen. Das hat Woelki getan.



Der Papst hat bisher aber nicht entschieden, ob er es annimmt – stattdessen will er nach eigenem Bekunden warten, bis sich die Lage im Erzbistum Köln beruhigt hat. Nach den Durchsuchungen sagte der Kirchenrechtler Thomas Schüller der "Rheinischen Post", es liege nun an Woelki, selbst zu entscheiden, ob er die Reißleine ziehe.



"Allerdings zeigt sein bisheriges Verhalten, dass er an seinem Bischofsstuhl klebt und sein persönliches Wohlergehen über das der Erzdiözese Köln stellt", kritisierte er. "Das ist das eigentliche Drama." (cw/dpa)