Zehn Jahre "pink pillow Berlin Collection"

Heute, 11:23h - 3 Min.

Zum Start des Pride Month begeht visitBerlin ein besonderes Jubiläum: Als weltweit erste Stadt mit einer eigenen LGBTI-Hotelkollektion feiert die "pink pillow Berlin Collection" dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Die außergewöhnliche Initiative von visitBerlin und 65 Berliner Hotels richtet sich mit queerfreundlichen Unterkünften in der Hauptstadt gezielt an LGBTI-Tourist*innen.



"In Berlin dürfen alle so sein, wie sie möchten", erklärte Burkhard Kieker, Geschäftsführer von visitBerlin, zum Jubiläum. "Unsere 'pink pillow Berlin Collection' macht Berlin als Reiseziel für die LGBTQ+-Community noch attraktiver. Hier hat sich in den letzten Jahren ein vielfältiges Hotelangebot entwickelt, welches die Erwartungen der LGBTQ+- Gäste erfüllt und weltweit einzigartig ist."

Vorbild für andere Metropolen

Philip Ibrahim, Sprecher der "pink pillow Berlin Collection" und Hoteldirektor von The Social Hub Berlin, ist nach zehn Jahren mehr als zufrieden: "Das Ziel unseres Hotelnetzwerkes hatten wir 2013 klar vor Augen: ein nachhaltiges Angebot für queere Gäste aus der ganzen Welt zu schaffen – und das haben wir geschafft. Vor allem möchten wir ein Vorbild für andere Metropolen sein. Je mehr Städte mitmachen, desto selberverständlicher wird das Thema Inklusion."



Mit 23 Hotels startete 2013 das Netzwerk, darunter waren das nhow Berlin, das Grand Hotel Esplanade Berlin, das Novotel Berlin Am Tiergarten, das Radisson Blu Hotel Berlin und The Westin Grand Berlin – sie sind der Initiative bis heute treu geblieben.



Alle Mitglieder der "pink pillow Berlin Collection" haben eine Charta unterschrieben. Zur Selbstverpflichtung gehört unter anderem, dass alle Gäste die gleiche Wertschätzung erfahren. Auch engagieren sich die Hotels in der queeren Szene und machen ihr zielgruppenspezifische Angebote.

Hunderttausende Tourist*innen zu Stadtfest und CSD erwartet

Die deutsche Hauptstadt gehört für die LGBTI-Community zu den beliebtesten Reisezielen der Welt. Zum Lesbisch-schwulen Stadtfest rund um den Nollendorfplatz am 15. und 16. Juli und zum Christopher Street Day 2023 am 22. Juli werden insgesamt Hunderttausende Gäste erwartet.



Beim LGBTQ-Index 2022 von Holidu schaffte es Berlin unter 50 Städten auf den zweiten Platz. In das Ranking fließen Kriterien wie die Anzahl queerfreundlicher Bars, die LGBTI-Gleichstellung im Land oder die Durchschnittspreise für Unterkünfte ein. Im Gegensatz zum Sieger London sind die Unterkünfte in Berlin relativ günstig. Mit mehr als 60 queeren Bars gehört die Hauptstadt zu den Spitzenreitern Europas.



Auch beim Pride Index 2022 von HomeToGo belegte Berlin weltweit Platz 2, hinter Paris und vor Stockholm. In diesen drei europäischen Städten gibt es die besten Pride-Events, die die Gleichstellung und die Errungenschaften der LGBTI-Community feiern.



Ebenfalls konnte Berlin beim Ranking der freizügigsten Städte der Welt punkten und sicherte sich Platz 3 – hinter New York und Köln. (cw/pm)