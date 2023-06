Weiterhin Ermittlungen gegen Berliner CSD-Verein

Von

Heute, 11:23h - 4 Min.

Vergangenen Freitag berichtete der Berliner "Tagesspiegel", dass nach den Untreue-Vorwürfen gegen den Vorstand des Berliner CSD-Vereins ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden sei. Das Verfahren war auf Grundlage einer anonym eingereichten Anzeige eingeleitet worden, "welches jedoch mangels hinreichenden Tatverdachts" eingestellt" wurde, wie die Berliner Staatsanwaltschaft der Zeitung mitgeteilt hatte.



Doch nach queer.de-Informationen handelte es sich bei dem eingestellten Verfahren nicht um das einzige laufende. Demnach liegt eine weitere, nicht anonyme Anzeige vor, die von der Staatsanwaltschaft nach wie vor verfolgt wird.

Tatvorwurf Untreue

Im weiterhin anhängigen Verfahren laute der Tatvorwurf laut Anzeige auf Untreue, wie Staatsanwältin Karen Sommer queer.de sagte. Die Anzeige hierzu war, anders als die vom Dezember des Vorjahres, nicht anonym gestellt worden.



"In dem Verfahren dauern die Ermittlungen an. Darüber hinausgehende Angaben können aber derzeit – um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden – nicht getätigt werden", sagte die Staatsanwältin, die auch als Pressesprecherin der Berliner Staatsanwaltschaft fungiert.



Unklar ist, von wann genau und von wem die Anzeige stammt. Möglicherweise könnte es sich dabei um diejenige Anzeige handeln, über die die "Berliner Zeitung" im Anschluss an die bekannt gewordenen Vorwürfe am 8. Juni berichtet hatte (queer.de berichtete).



Das inzwischen eingestellte Verfahren geht auf eine Anzeige zurück, die bereits im Dezember vergangenen Jahres gestellt worden war. Dass möglicherweise Unregelmäßigkeiten bei der Geschäftstätigkeit des Vorstands vorliegen könnten, war den Vereinsmitgliedern erst später, nach dem Rücktritt des Vorstands Aron Sircar am 30. Januar 2023, bekannt geworden. Sircar hatte seinen Posten wenige Wochen nach seiner Wahl laut Eigendarstellung unter anderem nach Einsicht in die Geschäftsunterlagen aufgegeben.

Vorstand verteidigte sich in "männer*"-Interview

In der Zwischenzeit hat sich der Vorstand des Berliner CSD e.V. gegenüber dem Internetportal "männer*" in einem Interview erneut und ausführlich gegen die im Raum stehenden Anschuldigungen verteidigt. Die erhobenen Vorwürfe bei der Truckanmeldung laufen unter anderem darauf hinaus, dass der bluCom-Geschäftsführer und -Gesellschafter Ulli Pridat in seiner Doppelfunktion als CSD-Vorstand von einer bevorzugten Vergabe von Truck-Aufträgen an beziehungsweise über die Agentur bluCom finanziell profitiert haben soll. Diesen wie auch weitere Vorwürfe wiesen die CSD-Vorstände mehrfach zurück. Das Portal, dem der Vorstand nun das Interview gab, stellt laut Eigendarstellung die Internetseite der Printmagazine der blu Mediengruppe dar, die eine Schwestergesellschaft der Agentur bluCom Communication & Events GmbH ist.



Beim Anmeldeverfahren für die CSD-Paradewagen sei für das laufende Jahr ein "First-Come-First-Serve"-Prinzip verfolgt worden. Zu Unregelmäßigkeiten oder Bevorzugungen bei der Vergabe soll es nicht gekommen sein, wie von einer vereinsinternen Gruppe von Kritiker*innen gemutmaßt: "Die Öffnung des Anmeldeprozesses war für alle über unsere Website, unsere Pressemitteilung und unsere Social-Media-Kanäle zur gleichen Zeit bekanntgegeben worden. Alle Kategorien und Anmeldegebühren wurden ab dem ersten Tag nachvollziehbar auf der Website gelistet." Dem Vorstand seien zudem "keine großen Nachfragen von Anmeldenden bekannt".



Die Begrenzung der Zahl an mitfahrenden Trucks sei zudem aus Gründen des Umweltschutzes erfolgt: "Der naheliegendste Grund ist auch eine Verantwortung in Bezug auf den Fußabdruck des CSD Berlin." Als verantwortungsbewusster Verein sei es so möglich, "weniger CO2 in die Umwelt zu stoßen". Man habe sich für das Jahr 2023 darauf geeinigt, nur 75 Wagen mitfahren zu lassen.



Auf die Frage, warum die Verantwortlichen trotz der Berichterstattung über Gerüchte und Vorwürfe lange geschwiegen haben, antwortete der Vorstand, dass man die direkte Kontaktaufnahme an den Verein oder Vorstand schätze. Alle Anfragen würden "zeitnah in Besprechungen bewertet und selbstverständlich auch beantwortet". So sei es "auch nach der medialen Veröffentlichung, welche Gerüchte und Vorwürfe enthielt", geschehen. Doch Anfragen von queer.de vom 3. Februar sowie vom 31. Mai, zwei Tage vor der erstmaligen queer.de-Veröffentlichung, sind vom Vorstand nicht beantwortet worden. Eine rückläufige Kontaktaufnahme erfolgte erst Stunden nach der Berichterstattung am 2. Juni durch ein ausführliches anwaltliches Abmahnschreiben.