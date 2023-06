Sub meldet mehrere Gewaltfälle beim CSD München

Um Gewalt und Diskriminierung vorzubeugen, fordern bayerische CSDs wie hier der in München am Samstag in diesem Jahr einen queeren Aktionsplan (Bild: Bethel Fath / CSD München)

Heute, 16:12h - 2 Min.

Am Wochenende ist es beim CSD in München zu mehreren queerfeindlichen Vorfällen gekommen. Das meldet Strong!, die im Münchner queeren Zentrum Sub angesiedelte LGBTIQ*-Fachstelle gegen Diskriminierung und Gewalt.



Bei der Stelle seien insgesamt elf Hinweise über queerfeindliche Vorfälle auf dem CSD eingegangen. "Meist geht es um Beleidigungen und Demütigungen, Lächerlichmachen", so Dr. Bettina Glöggler, die mit ihren Kolleg*innen Ben Dutschmann und Annina Eberhardt die Fachstelle Strong! leitet, in einer Pressemitteilung. Aber auch Körperverletzung und Sachbeschädigung seien gemeldet worden.



Die Täter seien "meist Jugendliche oder junge Männer" gewesen, so Strong!, und ein Fall sei polizeilich angezeigt worden. In einem Fall hätten sich Personen in Drag bedroht gefühlt und hätten "die Polizei hinzugezogen, die Beamt*innen wollten aber nicht eingreifen". Die Fachstelle beklagt zudem "Hass und Hetze" rund um den CSD in sozialen Netzwerken. Sie selbst werde als "frauenfeindlich diffamiert", weil sie sich für Trans-Rechte einsetze.

Forderung nach Aktionsplan

"Wir gehen davon aus, dass bei weitem nicht alle Vorfälle gemeldet wurden", betonte Dutschmann. Die Dunkelziffer sei hoch. Viele seien derartige Übergriffe gewohnt, andere schämten sich, als Opfer dazustehen. "Ja, es war ein schöner und im Großen und Ganzen friedlicher CSD. Aber wie immer, wenn sich LGBTIQ* zu erkennen geben, kommt es zu Gewalt", fasste Eberhardt zusammen. Ein queerer Aktionsplan, wie er für Bayern auf dem CSD gefordert wurde, sei deshalb weiterhin dringend nötig.



Laut dem im April vorgelegten Sub-Jahresbericht 2022 wurden Strong! im letzten Jahr 159 Fälle von Gewalt und Diskriminierung aus ganz Bayern gemeldet (2021: 165, 2020: 101). Dazu zählten 30 tätliche Angriffe. Die Zahlen liegen damit auf einem ähnlich hohen Niveau wie im Vorjahr (queer.de berichtete).



Am Münchner CSD hatten sich am Samstag rund 520.000 Menschen als Teilnehmende oder Zuschauer*innen beteiligt, so viele wie nie (queer.de berichtete). Wie viele weitere Prides in Bayern stand er in diesem Jahr unter einem gemeinsamen Motto mit der Forderung nach einem queeren Aktionsplan, wie es ihn in sonst allen anderen Bundesländern gibt. Eine entsprechende Ankündigung der Staatsregierung zur Errichtung eines Plans kurz vor dem CSD-Wochenende – und von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Samstag – wurden als nicht ausreichend angesehen (queer.de berichtete). (cw/pm)