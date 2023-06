Bonn: Rechtsextreme überkleben Regenbogen-Zebrastreifen

Heute, 04:18h - 3 Min.

Der Regenbogen-Zebrastreifen auf der Bonner Maximilianstraße wurde in der Nacht zu Dienstag von rund zehn vermummten Männern mit schwarz-rot-goldenen Folien überklebt. Das meldete die Polizei der Bundesstadt am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 1.15 Uhr.



Zeug*innen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Drei der mit identischen weißen Sturmhauben vermummten Männer konnten in der Nähe von Streifenwagen-Besatzungen gestellt werden. Zuvor hatten Personen der in mehrere Richtungen flüchtenden Gruppe beim Erblicken der Beamt*innen mitgeführte Flyer in die Luft geworfen.



Die drei Männer im Alter von 22, 29, und 32 Jahren wurden ins Polizeipräsidium gebracht und nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen. Sie erhielten außerdem Platzverweise für die Bonner Innenstadt. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Durchführung einer Versammlung ohne Anzeige sowie Verstößen gegen das bei Versammlungen geltende Vermummungsverbot eingeleitet. Die aufgeklebten Folien konnten von den eingesetzten Beamt*innen wieder entfernt werden.

"Revolte Rheinland" bekennt sich zur Tat

Auf Twitter bekannte sich das rechtsextreme Netzwerk "Revolte Rheinland" zur Tat. "Im Rahmen der #StolzmonatHerausforderung haben Aktivisten der Revolte Rheinland unter dem Beifall umstehender Passanten den Regenbogen-Zebrastreifen am Bonner Hauptbahnhof in den Farben unserer Nation verschönert", schrieb die Gruppe zu mehreren Fotos der Überklebungsaktion. Die Junge Alternative NRW teilte den Post. In einem weiteren Tweet der Rechtsextremen heißt es: "Wir fordern einen positiven Bezug zur eigenen Nation und Herkunft statt der Zelebrierung von Minderheiten!"



Screenshot des Tweets von "Revolte Rheinland"

Die "Revolte Rheinland" wurde als Ableger der "Identitären Bewegung" gegründet. Das vom Verfassungsschutz beobachtete Netzwerk beteiligte sich an Corona- und Energie-Protesten in der Region und versuchte bereits mehrfach, mit Plakat- und Stickeraktionen öffentlichen Raum zu besetzen. Im März überklebte die rechtsextreme Gruppe etwa in der Düsseldorfer Ellerstraße ein in arabischer Schrift angebrachtes zusätzliches Straßenschild. Zum CSD Düsseldorf im vergangenen Monat hing sie Poster mit einem "Drag-Kid" und dem Slogan "ich bin das Produkt eurer kranken Ideologie!" auf.

Polizei sucht Zeug*innen

Die Ermittler*innen des Staatsschutzes der Bonner Polizei bitten nach dem Vorfall in der Bundesstadt um weitere Hinweise und fragen: Wer hat das Geschehen in der Nacht zu Dienstag beobachtet und/oder kann Angaben zur Identität von Tatbeteiligten machen? Hinweise werden unter Tel. (0228) 15-0 oder per E-Mail an entgegengenommen.



Der Bonner Regenbogen-Zebrastreifen war am 9. Februar 2023 auf der zur Fußgängerzone umgewandelten Maximilianstraße zwischen Busbahnhof und Innenstadt aufgebracht worden. Die Stadt wolle damit ein "sichtbares Zeichen für Solidarität und Wertschätzung der queeren Community in Bonn setzen", erklärte Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) zur Einweihung in einer Pressemitteilung.



Auf die Überklebungsaktion ging Dörner am Mittwoch nur indirekt ein: Zum Pride Month postete die Oberbürgermeisterin ein Foto der bunten Markierung auf ihrem Twitteraccount und schrieb dazu: "Einfach schön: unser Regenbogen-Zebrastreifen in unserer bunten, vielfältigen und weltoffenen Stadt." (mize)