Jetzt geht Christenfundi Anselm Urban auf Alice Weidel los

Wie dient man Deutschland? Der aus dem sächsischen Görlitz stammende Anselm Urban von der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort Pforzheim, früher selbst Fan von AfD, Pegida und Identitärer Bewegung, hat dazu eine klare Meinung: Seelen gewinnen gehen statt die Alternative für Deutschland zu wählen.



In einem neuen Video rechnet der Fundi-Christ mit der Partei ab. Alice Weidel, Co-Chefin der AfD, sei eine "dreckige Lesbe" und "Sau", eine "potentielle pädophile Vergewaltigerin". Dass sie leben dürfe, stört den Hetzer. Und auch der rechte schwule Journalist David Berger hat es Urban angetan.



Anselm Urban ist Anführer der im baden-württembergischen Pforzheim residierenden, fundamentalistischen Religionsgemeinde. Nach einer Hausdurchsuchung wegen erster Hetzvideos floh Urban aus seiner sächsischen Heimat Görlitz zur Muttersekte Faithful Word Baptist Church in die Vereinigten Staaten. Seine fundamentalistischen Mitstreiter*innen in Baden-Württemberg haben sich wie Urban auf inzwischen allwöchentlich im Netz übertragene Hetzpredigten und Todesforderungen gegenüber LGBTI spezialisiert. queer.de berichtet seit Ende 2021 in einem eigenen Schwerpunkt über Urban und seine Gruppierung.

Ermordung von Alice Weidel gefordert

Viele "Patrioten" wählten die AfD. Doch als "christlicher Patriot" sei das keine gute Sache, so Urban. Seine Begründung liefert eine Äußerung der lesbischen Co-Chefin der Partei, Alice Weidel. "Die AfD ist die einzige echte Schutzmacht für Schwule und Lesben in Deutschland" hatte die 2017 in einem Interview mit David Berger auf dessen Blog "Philosophie Perennis" gesagt.



Grund genug für Urban, eine Viertelstunde vor der Kamera aus dem Interview vorzulesen, dabei auszurasten und den Clip ins Netz zu stellen. Berger sei "ein anderer Homo", eine "Schwuchtel", ordnet Urban ein. Weidel hatte im Interview behauptet, dass Homosexuelle sich wegen muslimischer Bürger*innen nicht mehr offen zu zeigen trauten. Das wertet Urban als Beleg für die Verkommenheit der Partei: "Weißt du was? Ich hoffe, dass es verschwindet! Ich hoffe, dass Perversion und Dreck, dass Sodomie aus Deutschland verschwindet!" Homosexuelle sollten sich in ihr Zimmer einsperren, zurück in den Schrank gehen.



Dass Weidel, diese "verdammte Lesbe", mit ihrer Lebenspartnerin zwei Kinder adoptiert habe, lässt den Hetzprediger sich noch mehr in Rage steigern: "Alice Weidel ist eine potentielle pädophile Vergewaltigerin, sie ist eine Psychopathin, das ist, was Homos sind." Es sei "traurig, dass sowas überhaupt noch leben darf, dass sowas existieren darf". In Gottes "tausendjährigem Reich" würde Alice Weidel "umgebracht", "mit dem Tode bestraft werden". Darum seien "christliche Patrioten" in der AfD und der CDU auch "Heuchler".

Ein Wort in eigener Sache

"Islamisierung" findet Urban "großartig"

"Islamisierung", wie sie die AfD beklagt, sei denn auch "die Lösung": "Ich find's großartig!" Warum? Gott habe die Islamisierung gebracht. "Wenn dieses dreckige Land nicht aufräumt mit dem Dreck dieser Gesellschaft, dann räumen die Moslems auf!" Wer sich nicht unter die gerechten Gesetze Gottes beugen wolle, solle sich dann eben "unter die Shariah" beugen. Alice Weidel hingegen sei nur deshalb gegen "Islamisierung", weil die ihre falsche Freiheit bedrohe, "Ehebruch" zu begehen.



Weidel hatte in dem Interview einen Übergriff auf zwei transgeschlechtliche Frauen in Dortmund im Jahr 2016 in Erinnerung gerufen, bei dem die aus Nordafrika stammenden Täter vermeintlich versucht hätten, die beiden "auf offener Straße zu steinigen" (queer.de berichtete). "Die Bibel lehrt Steinigung!" hält dem Urban entgegen. Es sei zwar nicht richtig, das Recht in die eigene Hand zu nehmen, und darum müssten die Nordafrikaner auch verurteilt werden. Es ist eine Beteuerung, mit der die Fundis der baptistischen Sekte ihre Äußerungen immer wieder zu entschärften versuchen.



Doch die Entschärfung wird denn auch gleich wieder eingeholt. Auf der anderen Seite denke sich Urban nämlich: "Es sind zwei Perverse weniger! Es sind zwei kranke Schweine weniger!" Urban hoffe, dass die beiden bei der Tat gestorben sind. Denn: Die Opfer seien keine Menschen, sondern "Hunde".