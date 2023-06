Christina Aguilera ist Hauptact bei der EuroPride auf Malta

Heute, 14:44h - 3 Min.

Zur EuroPride 2023 wird ein absoluter Superstar auf Malta erwartet: Christina Aguilera wird als Hauptact beim Konzert am Samstag, den 16. September auftreten, das im Anschluss an den Pride March in Maltas Hauptstadt Valletta stattfindet.



"Wir freuen uns, dass Christina Aguilera, eine echte Ikone und Verbündete, als Headliner des Konzerts auftreten wird", erklärte Maria Azzopardi, Präsidentin des Verbands Allied Rainbow Communities, der den EuroPride organisiert. Mit ihrer langjährigen Unterstützung für die LGBTI-Community ist Christina Aguilera die perfekte Wahl für das Event, das Vielfalt, Gleichheit und Inklusivität feiern und Menschen aus ganz Europa und darüber hinaus in einer Show der Solidarität zusammenbringen soll. Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Sängerin, die für ihren kraftvollen Gesang und ihre fesselnden Auftritte bekannt ist, wird auf der Bühne des "The Granaries" in Floriana auftreten. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.



Wie erst diese Woche bekannt wurde, werden beim EuroPride-Konzert ebenfalls die Eurovision-Gewinner*innen Conchita, Netta sowie Katrina & The Waves performen.

Großes Eröffnungsfestival am 7. September

Die EuroPride 2023 will das Augenmerk nicht nur auf Europa, sondern auch auf Nordafrika und den Nahen Osten lenken – etwa in Diskussionsrunden über Menschenrechte. Ein weiteres Highlight neben der Parade und dem Konzert ist das große Eröffnungsfestival am 7. September. Darüber hinaus erwartet die Besucher*innen ein Pride-Village, zahlreiche Kulturveranstaltungen und natürlich jede Menge Partys. Über das genaue Programm, an dem teilweise noch gearbeitet wird, kann man sich immer aktuell auf der EuroPride-Website informieren.



Der EuroPride March findet am 16. September 2023 ab 14 Uhr in Valletta statt (Bild: VisitMalta)

In den vergangenen Jahren haben LGBTI-Themen in Malta in allen gesellschaftlichen Bereichen an hoher Akzeptanz gewonnen. Der kleine Inselstaat ist das erste europäische Land, in dem das Verbot der Diskriminierung von Menschen aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität verfassungsrechtlich verankert ist. Die Ehe für alle wurde noch vor Deutschland eingeführt ( queer.de berichtete ).Die Erfolge werden international anerkannt: Im ILGA-Index "Rainbow Europe" steht das kleinste EU-Land seit sieben Jahren in Folge an der Spitze ( queer.de berichtete ). Und erst im Februar kürte der "Spartacus Gay Travel Index" Malta zum queerfreundlichsten Reiseland der Welt ( queer.de berichtete ). Weil der Inselstaat zudem rund 300 Sonnentage im Jahr zu bieten hat, ist es kein Wunder, dass sich Malta als angesagtes queeres Urlaubsziel etabliert hat.

Air Malta mit Flugangebot zur EuroPride

Als offizieller Reisepartner des EuroPride Valletta 2023 bietet Air Malta 15 Prozent Rabatt für Reisen zwischen dem 4. und 21. September 2023 an, buchbar bis zum 31. Juli. Der Promo-Code lautet "EURPRIDE23". Der Code gilt nur für Flüge, die über die Air-Malta-Website erworben werden und ist vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Sitzplätzen. Von allen Flughäfen in Deutschland ist ein Abstecher an die sonnenverwöhnte Mittelmeerinsel weniger als drei Flugstunden entfernt. (cw)