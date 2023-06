Empörung über Vergabe des Bibliotheken-Weltkongresses nach Dubai

Von

In der Internationalen Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Einrichtungen (IFLA) ist ein Streit über die vor wenigen Tagen bekannt gegebene Vergabe der jährlichen Weltkonferenz an das Emirat Dubai ausgebrochen – und über eine Stellungnahme des Verbands, der queere Teilnehmende praktisch für verzichtbar erklärte.



Nach der Konferenz in diesem August in Rotterdam soll die nächste erstmals in einem Land mit arabischer Sprache stattfinden, schrieb der Weltverband in der Ankündigung vom 19. Juni. Die IPFLA sehe sich zunehmend als globale Organisation, die "geografische und kulturelle Inklusion im Einklang mit unseren Grundwerten" fördern wolle, und freue sich daher auf die Partnerschaft.



Die IFLA-Präsidentin Barbara Lison, die Leiterin der Stadtbibliothek Bremen, betonte in der Eklärung, alle profitierten davon, "wenn wir neue Stimmen und Perspektiven hören und Erkenntnisse aus unserer eigenen Arbeit teilen können". Weiter in der Stellungnahme heißt es, die IFLA basiere "auf der Verpflichtung zu gemeinsamen Werten und Prinzipien und der Förderung von Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion in ihrer gesamten Arbeit".

Kriminalisierung und Zensur

In Dubai können homosexuelle Aktivitäten mit bis zu zehn Jahren Haft bestraft werden – für muslimische Gläubige sind nach dem archaischen Scharia-Recht auf dem gesamten Gebiet der Arabischen Vereinigten Emirate sogar Folterstrafen oder gar eine Hinrichtung möglich. Seit mehreren Jahren sind keine Verurteilungen wegen Homosexualität bekannt, allerdings werden Personen aus dem In- wie Ausland auch wegen ähnlichen Delikten wie öffentliches Küssen, Verstößen gegen die guten Sitten oder "Crossdressing" verurteilt. Die Vereinigten Arabischen Emirate zensieren auch Kinofilme – aktuell etwa den neuesten Spider-Man-Film wegen trans Inhalten (queer.de berichtete) – und diverse Bücher.



Queere Teilnehmende praktisch für verzichtbar erklärt



Nach erster Kritik aus mehreren Verbänden aus aller Welt – die IFLA umfasst rund 1.700 Mitglieder und 500.000 Bibliotheken aus 150 Ländern – legten Barbara Lison und ihre angehende Nachfolgerin, die Australierin Vicki McDonald, in einer gemeinsamen Stellungnahme vom 21. Juni noch einmal nach. Der Vorstand habe sich die Entscheidung für Dubai nicht einfach gemacht und dabei "nach relevanten Informationen gesucht und die möglichen Auswirkungen auf einige Gruppen, insbesondere die LGBTQIA+-Community, berücksichtigt".



In choosing a location for #WLIC2024, our purpose is to connect library & information professionals, to expose participants to new international ideas & opportunities...Change happens through dialogue & certainly cannot happen if we are not present.



"Unsere Kollegen" aus der MENA-Region seien begeistert über die Ausrichtung, so die Stellungnahme. "Sie sehen darin eine Chance für die Stärkung der Bibliotheken und unseres Berufsstandes – insbesondere für Frauen – und glauben auch, dass der Kongress ein Katalysator für Veränderungen sein kann und den Teilnehmern die Instrumente an die Hand gibt, die sie brauchen, um ihre Regierungen zum Handeln zu bewegen, um die Bibliotheken zu stärken und die Communities, denen sie dienen, zu unterstützen. Ohne die Konferenz wird diese Chance verpasst."



Die Bewerbung Dubais sei "sehr überzeugend" gewesen und habe das "Engagement für Menschenrechte" hervorgehoben, woran man das Emirat bei der Ausgestaltung des Programmes erinnern werde. Mit der Wahl des Veranstaltungsortes unterstütze oder sanktioniere man keine Regierung, so die IFLA-Führung, sondern wolle Bibliotheks- und Informationsfachkräfte zusammenzubringen. "Veränderung geschieht durch Dialog und kann sicherlich nicht geschehen, wenn wir nicht anwesend sind. Wir können keinen Einfluss nehmen, wenn wir nicht bereit sind, zuzuhören und zu verstehen, und es erfordert Mut, respektvoll anderer Meinung zu sein und andere Perspektiven anzuerkennen."



Dubai gelte als "sichere Stadt", so das Statement. "Während anerkannt wird, dass sich Mitglieder der LGBTQIA+-Community bei der Teilnahme am WLIC 2024 möglicherweise nicht sicher fühlen, selbst wenn sie die offiziellen Reisehinweise befolgen, wird es andere Communities geben, die sich bei der erstmaligen Teilnahme an einem WLIC sicher fühlen. Wir werden unser Möglichstes tun, um sicherzustellen, dass die Gestaltung des Programms so inklusiv wie möglich ist."

Kritik aus vielen Teilen der Welt

In der Bibliothekswelt rumort es es seitdem deutlich. Verbände, etwa aus den USA, Großbritannien oder Norwegen, um nur einige zu nennen, fordeten eine Rücknahme der Entscheidung für Dubai oder zumindest klare Bekenntnisse für die Sicherheit unter anderem von queeren Besuchenden und zur Durchführung etwa von LGBTI-Veranstaltungen. Der dänische Verband DIK sagte bereits eine Teilnahme ab – und erinnerte an den Kongress 2018 in Malaysia, der zu jener Zeit stattfand, als dort zwei mutmaßliche Lesben verurteilt und dann öffentlich ausgepeitscht wurden (queer.de berichtete)



Der deutsche Berufsverband Information Bibliothek verurteilte die Vergabe an Dubai "aufs Schärfste": "Der Verband wird dort nicht offiziell vertreten sein und wir unterstützen keine Reisen unserer Mitglieder." Die Durchführung stehe den Grundwerten des Weltverbands entgegen: "Dubai ist kein demokratisches und freies Land, und insbesondere die Einhaltung grundlegender Menschenrechte, sei es in Bezug auf Frauen oder auf Mitglieder der LGBTQ+ Gemeinschaft, ist nicht gewährleistet."



Der BIB setze sich ein für "eine weltoffene und diverse Gesellschaft mit freiem Zugang zu Information und Literatur" und fordere daher, die Entscheidung rückgängig zu machen, und von Verbänden und Partner in Deutschland, diese Position zu teilen. Auch stehe man hinter der Stellungnahme der LGBTQ+ Users Special Interest Group (SIG).



Die offizielle queere Vereinigung innerhalb des Weltverbands betonte, dass man in Dubai auf das reguläre queere Programm aus Fortbildungen für Bibliothekar*innen, Vernetzungen queerer Büchereien und vielem mehr verzichten müsste, zumal die Namen der Gruppenmitglieder teilweise auf der Webseite gelistest seien und das Emirat auch gegen Ausländer vorgehe. Man begrüße die Ausweitung auf neue Staaten und Regionen der Welt, erkenne aber einen Unterschied zwischen Bedenken zu Sicherheit, kulturellen Verschiedenheiten und Vorurteilen einerseits und eingeschränkter Meinungsfreiheit zu LGBTQ+-Themen, rechtlichen Fragen und Gefängnis andererseits. Wie solle man an 'gemeinsamen Werten und Grundsätzen und der Förderung von Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion' arbeiten, wenn die Meinungs- und Gewissensfreiheit nicht gewährleistet zu sein scheint, fragt das Statement.



Die Gruppe geht mit ihrem eigenen Verband hart ins Gericht: "Da die Grund- und Informationsrechte von LGBTQ+ Menschen auf der ganzen Welt bedroht sind (siehe z.B. die kürzlich in Uganda verabschiedeten Gesetze, die die Todesstrafe für Homosexualität vorsehen, oder die vielen Aufrufe zur Zensur in den Vereinigten Staaten), ist es erstaunlich, dass die IFLA-Führung entweder die Rechte und das Wohlergehen einiger ihrer Mitglieder nicht in Betracht zieht, oder dass sie sich damit zufrieden gibt, die Teilnahme von Mitgliedern der LGBTQ+-Gemeinschaft an der kommenden WLIC zu unterbinden."



Die queeren IFLA-Mitglieder fragen, ob von ihnen ein Verstecken erwartet wird, die Nicht-Anreise oder das Riskieren einer Gefängnisstrafe. Letztlich gehe es um die Frage, welchen Welt der Vorstand, der offenbar keinen richtigen internen Konsultationsprozess führte, der queeren Community innerhalb der IFLA beimesse. Der Vorstand müsse daher kommunizieren, "wie er diese Situation zu lösen gedenkt, in der ein Teil der IFLA nicht tagen darf und viele einzelne Mitglieder das Gefühl haben werden, wegen der Wahl des Tagungsortes nicht teilnehmen zu können, und wie die IFLA solche Situationen in Zukunft vermeiden kann".



Kommt noch Bewegung in die Sache?



Am Mittwoch gab die IFLA via Twitter bekannt, dass die Entscheidung für Dubai "starke Reaktionen" ausgelöst habe, "sowohl positive und negative". "Der IFLA-Vorstand nimmt dieses Feedback ernst und bespricht derzeit die nächsten Schritte, um die Meinungen aller Mitglieder einzuholen."