Heute, 20:06h - 2 Min.



In sozialen Netzwerken verbreitete sich dieses Bild des Vorfalls aus unklarer Quelle

Am Dienstagmorgen hat ein bislang öffentlich unbekannter Mann eine über dem Eingang des Hotels Krone in Zürich angebrachte Regenbogen­flagge in Brand gesetzt. Der eine Sonnenbrille tragende Mann stieg auf einen Stuhl und nutzte eine Art Stock, um die Flagge zu erreichen.



Ein offenbar ursprünglich zunächst bei reddit veröffentlichtes Bild des Vorfalls verbreitete sich in sozialen Netzwerken. "Ein Passant entzündete die Pride-Flagge, welche wir am Hotel Krone angebracht haben", sagte Geschäftsführerin Karin Lenherr der Zeitung "Blick" zu dem "traurigen Vorfall".



Das Hotel habe umgehend die Polizei informiert, die den Mann noch vor Ort festnehmen konnte. "Wir haben umgehend Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet", so Lenherr gegenüber der Zeitung. Man habe die beschädigte Flagge entfernt und wolle sie schnell ersetzen, "sodass das Hotel Krone weiterhin für Vielfalt, Stolz und Toleranz (…) einstehen kann".

"Der Mann wurde gegen 10.30 Uhr am Morgen festgenommen und für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht", bestätigte die Stadtpolizei gegenüber der Zeitung. "Aktuell laufen Ermittlungen wegen Sachbeschädigung." Angaben zu seiner Motivation könne die Polizei zunächst nicht machen.



Wie in anderen Ländern hatte es in diesem Pride-Monat auch in deutschsprachigen Ländern eine Vielzahl von Angriffen auf Regenbogen-Flaggen und -Symbole gegeben. Am letzten Wochende wurde etwa in Brandenburg ein Brandsatz auf eine Kirche mit Regenbogenflagge geworfen (queer.de berichtete). In Bonn überklebten Rechtextremisten in der Nacht zum Dienstag einen Regenbogen-Zebrastreifen mit schwarz-rot-goldenen Folien und brüsteten sich damit in sozialen Netzwerken (queer.de berichtete). (cw)