Angriff auf queeren Jugendtreff in Wolfsburg

Das "Loud&Proud" wurde 2019 in Trägerschaft der Aids Hilfe Wolfsburg eröffnet (Bild: Loud&Proud)

Heute, 06:58h - 1 Min.

Am vergangenen Wochenende versuchten Unbekannte, in den queeren Jugendtreff "Loud&Proud" in Wolfsburg einzubrechen und hinterließen homofeindliche Schmierereien. Über den Vorfall informierte die niedersächsische Stadt am Donnerstag in einer Pressemitteilung.



"Der Treff dient als 'Save-Space' für queere Jugendliche", zeigte sich die Leiterin des Jugendtreffs Julia Raschke geschockt über den queer­feindlichen Vandalismus. "Gerade im Pride-Month Juni sind solche Vorfälle besonders ärgerlich und zeigen, dass zum Thema Akzeptanz und Vielfalt noch einiges in unsere Gesellschaft zu tun ist."

Der CDU-Oberbürgermeister ist "verärgert"

Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) reagierte laut Pressemitteilung "verärgert" und versicherte dem "Loud&Proud" seine Solidarität: "Wolfsburg ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Hier sind alle Personen jeglicher Herkunft und sexuellen Orientierung willkommen."



Das "Loud&Proud" wurde 2019 in Trägerschaft der Aids-Hilfe Wolfsburg eröffnet und hat sich als feste Anlaufstelle für queere Jugendliche etabliert. Erst Anfang des Monats wurde die Einrichtung mit dem Hans-Jürgen-Poppek-Preis für besonders innovatives Engagement in der Jugendarbeit ausgezeichnet.



"Die Stadt Wolfsburg und die Aids Hilfe stehen Seite an Seite für Akzeptanz und Vielfalt", verurteilte Jugenddezernentin Iris Bothe (SPD) den Angriff. (mize/pm)