Musical "Moulin Rouge!" lädt am 8. Juli zur CSD-Party

Kaum eine Musicalproduktion hat in den letzten Jahren für so viel Furore gesorgt wie die Bühnenversion von Baz Luhrmanns Hollywood-Klassiker "Moulin Rouge!". Das Stück feierte seine Deutschlandpremiere im November 2022 im Kölner Musical Dome und spielt seitdem regelmäßig vor ausverkauftem Haus und Standing Ovations. Hier treffen große Gefühle auf weltbekannte Pop-Hits und eine atemberaubende Kulisse – und mittendrin ein buntes Treiben aus Bohemians und Royals, Hedonismus und Fetischismus, Absinth und Champagner. Das Moulin Rouge als Ort der Vielfalt und Akzeptanz.



Kein Wunder, dass das Musical auch in diesem Jahr offizieller Partner des Cologne Pride ist und am Sonntag, den 9. Juli erneut mit einem eigenen Truck an der CSD-Demonstration teilnehmen wird. "Unter den Gästen befinden sich Mitarbeitende der gesamten Mehr-BB Entertainment Gruppe, prominente Gesichter und Freund*innen des Unternehmens", heißt es zum Engagement in einer Pressemitteilung. "Sie alle kommen aus ganz Deutschland zusammen und gehen für mehr Vielfalt, Toleranz und ein offenes Miteinander auf die Straße."



Natürlich wird bei "Moulin Rouge!" auch Cancan getanzt (Bild: Johan Persson)

Offizielle CSD-Party nach der Vorstellung am 8. Juli

Bereits am CSD-Samstag gibt es eine queere Aftershowparty. Nach der Abendvorstellung am 8. Juli wird das Foyer des Musical Dome zur berauschenden Partykulisse. Auf die Gäste von "Get ready to ROUGE" wartet neben Food und Drinks exklusives Live-Entertainment, ein DJ sowie die gigantische Atmosphäre des größten Theaters der Stadt. Noch sind Tickets über die Homepage erhältlich.

Mit 75 Songs von 165 Komponist*innen feiert "Moulin Rouge! Das Musical" über 160 Jahre Popmusikgeschichte – von Offenbach bis Lady Gaga – und entfacht ein musikalisches Feuerwerk. Das Musical enthält viele der legendären Songs aus dem Film, u.a. "Lady Marmalade", "Roxanne", "Your Song" sowie das eigenes für den Film komponierte "Come What May". Gleichzeitig wurde der Soundtrack ergänzt durch neue Songs von internationalen Popgrößen wie Adele, Katy Perry, Rihanna oder Beyoncé.



| Direktlink | Trailer zum Musical

Das Motto des Musicals: "Hier ist jede*r willkommen!" Auch Cast und Crew von "Moulin Rouge!" sind in puncto Geschlecht, Sexualität, Hautfarbe, Kleidergröße, Ausbildung oder Herkunft ausgesprochen divers. "Ganz im Sinne der Bohéme wird hier gelebt und zelebriert, was im Leben wirklich zählt: Wahrheit, Schönheit, Freiheit und – vor allem – Liebe."