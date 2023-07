Heute, 08:24h - 2 Min.

Queerfeindlicher Vorfall in Hannover: Am Freitag hängten unbekannte Personen an der Brücke der Hans-Böckler-Allee über den Messeschnellweg ein Transparent mit der Aufschrift "Stop LGBT" auf. Darüber berichtete zuerst die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ, Bezahlartikel).



Das diskriminierende Banner in Regenbogenfarben war für zahlreiche Verkehrsteilnehmende gut sichtbar. Die Täter*innen hatten für ihre Aktion offenbar bereits vor mehreren Wochen eine Werbeplane für eine Minigolfanlage gestohlen und für ihre Hassbotschaft die Rückseite beschriftet. "Das ist traurig und eine Frechheit", kommentierte der Anlagenbetreiber die Zweckentfremdung seines Eigentums gegenüber der "HAZ". Auch ein weiteres Banner von ihm war entwendet und mit rechten Parolen überschrieben in der Innenstadt von Hannover entdeckt worden.



Das diskriminierende Banner war für zahlreiche Verkehrsteilnehmende auf dem Messeschnellweg sichtbar: Unbekannte haben dort ein Plakat mit einer queerfeindichen Botschaft aufgehängt. Die Polizei hat es entfernt und ermittelt gegen die Urheber.

Die Polizei entfernte die beiden Banner. Wie bei Hasskriminalität üblich, hat der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen. Geprüft werde auch, ob der Slogan "Stop LGBT" den Straftatbestand der Volksverhetzung erfüllt, erklärte ein Sprecher gegenüber der Regionalzeitung.



Plakate und Transparente mit der Forderung "Stop LGBT" waren in den vergangenen Jahren oft auf queerfeindlichen Demonstrationen in Osteuropa zu sehen. Auch ein polnischer Gesetzentwurf aus dem Jahr 2020, der alle CSD-Demonstrationen und andere "LGBT-Propaganda" verbieten wollte, wurde so genannt (queer.de berichtete). (mize)