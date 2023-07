Jetzt kommen die Moonplayers!

Heute, 05:02h - 3 Min.

Das Epic-Pop-Rock-Duo Moonplayers aus Norddeutschland hat mit "Sky Story" vergangene Woche seine Debüt-EP veröffentlicht – ein atmosphärisches Album mit vielseitigen Songs, das die Grenzen zwischen Klassik, Rock, Jazz und Pop verschmelzen lässt.



"Sky Story" ist über einen Zeitraum von insgesamt zwei Jahren entstanden. Die Songs wurden von Sänger Johann Seuthe geschrieben und in den Cloud Hill Studios in Hamburg aufgenommen. Dafür holten sich Seuthe und sein offen offen schwuler Partner Adrian Laza mit Linda Dağ eine der wenigen Produzentinnen mit ins Boot. Sie hat bereits mit Bands wie Revolverheld oder Die Ärzte zusammengearbeitet. Eingespielt wurde das Album von Pianist Martin Terens (Lisa Wulff Quartett), Gitarrist Leonard Kunstmann (Flo Mega, Nico Suave), Bassist Achim Seifert (Max Mutzke, Udo Lindenberg) und Schlagzeuger Daniel Sapcu (Silent Saga).

Abwechslungsreich und vielschichtig



"Sky Story" ist am 23. Juni 2023 digital erschienen

Das Ergebnis ist eine abwechslungsreiche und vielschichtige EP (Amazon-Affiliate-Link ), die durch unerwartete musikalische Wendungen, harmonische Zweistimmigkeit und klaviergetragene Melodien überzeugt. So entsteht ein aufregendes Klangerlebnis, bei dem kein Song dem anderen ähnelt. Mal präsentiert sich das Duo in "At Night" in kraftvollem Rock-Gewand, lässt im Song "Vampire Love Song" Elemente des Blues einfließen und setzt auf "Lullaby" den Fokus stärker auf den Musical-Hintergrund. Im Zentrum stehen dabei stets die stimmgewaltigen Harmonien und Chöre sowie die orchestral-poppige Natur des Sängerduos, die aus der Fusion von Klassik und Jazz entsteht.



Die Kernbotschaft der EP beinhaltet das Überwinden von Sorgen und Ängsten, indem aus alten Verhaltensmustern ausgebrochen und die neugewonnene Freiheit und Selbst­bestimmung zelebriert wird. In ihren Texten greifen die Moonplayers diese Themen durch verschiedene Assoziationen mit der Nacht auf, binden sie metaphorisch ansprechend und lyrisch prägnant in ihre Songs ein. Durch die mystisch-faszinierende Thematik der Nacht gepaart mit ihrem unverwechselbaren Sound liefern die Moonplayers ein Album, das die Hörer*­innen auf den Schwingen der Nacht davonträgt und sie sich ihren Träumen hingeben können.



| Direktlink | Offizielles Video zu "At Night"

Eine Einladung zum Träumen und Davontreiben

Die dritte Single "Lullaby" der Moonplayers steht ganz im Zeichen der unbegrenzten Möglichkeiten des Träumens. In dieser Pop-Rock-Ballade werden zwei Liebende besungen, die sich in einer malerischen Traumlandschaft begegnen.



Sanfte Klavier- und Gitarrenklänge, ein geshuffelter Drumbeat, sich überlagernde Chöre und der andächtige Gesang Lazas zeichnen in "Lullaby" das Bild von einer mystischen Traumszenerie. Ein besungener Protagonist befindet sich auf einem Boot inmitten eines großen Ozeans. Er rudert dem Horizont entgegen, sein Ziel vor Augen, Wind und Wetter zum Trotz. "I swear, in despair. The wind is changing all the time. We're not changing our minds." sind Textzeilen, die die Entschlossenheit und Willenskraft anschaulich aufgreifen.



| Direktlink | Moonplayers mit "Lullaby"

Sein Ziel ist geprägt von grenzenloser Freiheit und Geborgenheit, an dem die Liebe auf ihn wartet. "I'll row there. It's where you love me." Es ist ein Ort, an dem sich zwei Liebende in ihren Träumen begegnen. Hier können sie zusammen sein – aller ihnen auferlegten Hindernisse und Gefahren zum Trotz. "Come on angel take my hand. Show me how to fly. Someday you will understand. When I sing my lullaby."



Die Kombination aus einprägsamer Gesangsmelodie, der atmosphärischen musikalischen Begleitung und den skizzierten metaphorischen Landschaften laden zum Träumen und Davontreiben ein. Die Musiker Johann Seuthe und Adrian Laza zeigen nach den bisherigen Single-Veröffentlichungen "Finally Gone" und "At Night" eine weitere spannende Facette ihrer charakteristischen Nacht-Metaphorik auf. Wurde sie bisher als erlösend und kraftspendend beschrieben, erhält die Nacht hier eine liebevolle und grenzenlos verbindende Komponente.



"Lullaby" ist ein Song, der die endlosen Weiten und Möglichkeiten des Träumens ins Zentrum stellt und ihre Zuhörer*innen zum Innehalten einlädt, damit sie sich ihren Gedanken frei hingeben können. (dd/pm)