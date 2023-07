CSD München distanziert sich von Faschisten-Hymne beim Straßenfest

Heute, 14:21h 2 Min.

Die Veranstalter*innen des CSD München haben sich am Sonntag von einem Lied distanziert, das der ukrainische Sänger Mélovin am Wochenende zuvor auf der Straßenfestbühne vorgetragen hat. Der queere Musiker hatte die in Deutschland kaum bekannte Hymne "Bandera ist unser Vater, die Ukraine ist unsere Mutter" gesungen, eine Verherrlichung des ukrainischen Faschisten Stepan Bandera (1909-1959).



"Wir haben Mélovin als queeren Sänger und Aktivisten nach München eingeladen, der sich mutig für die LGBTIQ*-Community seines Landes einsetzt", heißt es in einer auf der Homepage veröffentlichten Stellungnahme des CSD München. "Die Liste seiner Songs war vorab abgesprochen worden; das Lied 'Bandera ist unser Vater, die Ukraine ist unsere Mutter' stand nicht darauf. Wir hätten es sonst nicht zugelassen."

Erst am Donnerstag von der Darbietung erfahren

Die Pride-Veranstalter*innen hätten erst am Donnerstag von der Darbietung und der Bedeutung des Lieds erfahren. Man habe daraufhin "sofort Kontakt mit Mélovin und der Stadt München aufgenommen, um den Sachverhalt zu klären". Aus Transparenzgründen habe man die Stellungnahme nun auch online veröffentlicht.



"Zweifelsfrei steht Stepan Bandera als historische Person, zentrale Führungsfigur einer radikalnationalistischen Organisation und aufgrund seiner Verantwortung für Massenmorde – insbesondere an Jüdinnen*Juden und Pol*innen – den Werten, für die der CSD München steht, maximal entgegen", heißt es in der Distanzierung der Pride-Veranstalter*innen. "Daran kann für uns – trotz unserer unverbrüchlichen Solidarität mit dem ukrainischen Widerstand gegen den menschenverachtenden russischen Angriffskrieg – auch die Tatsache nichts ändern, dass in der Ukraine aktuell aufgrund der existenziell bedrohlichen Situation in erster Linie die Rolle Banderas als Kämpfer für die Unabhängigkeit seines Landes im Mittelpunkt steht."

Mélovin besuchte auch Banderas Grab

Stepan Bandera war Anführer des rechtsextremen, terroristischen Flügels der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), der OUN-B. Er arbeitete mit der deutschen Wehrmacht zusammen, und seine OUN-B-Milizen übernahmen nach dem Einmarsch der Wehrmacht in Lwiw teilweise die Polizeigewalt. Sie trugen maßgeblich zu den Pogromen gegen die jüdische Bevölkerung bei und bereiteten unter anderem Verhaftungen und Massenerschießungen vor. Bandera wurde 1959 in München von einem KGB-Agenten ermordet.



Vor seinem Auftritt beim CSD hatte der Sänger Mélovin auch das Grab des Faschisten in der bayerischen Landeshauptstadt besucht und dazu ein Video auf Instagram gepostet. (mize)