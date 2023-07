Symbolbild: Zwei Hände halten eine Regenbogenfahne (Bild: Freepik

Heute, 03:15h - 1 Min.

Queer­feindlicher Vorfall nur eine Woche vor dem CSD: Dank eines aufmerksamen Anwohners hat die Polizei Köln am Freitagabend drei Heranwachsende im Alter von 18 und 20 Jahren in der Nähe des Rudolfplatzes gestellt. Das meldete die Behörde am Montag.



Der 18-Jährige soll zuvor auf der Richard-Wagner-Straße eine Regenbogen­flagge verbrannt haben. Die Einsatzkräfte fanden ein verbotenes Springmesser sowie einen Teleskopschlagstock in den Taschen seiner Begleiter, als diese sich in der Waffenverbotszone aufhielten.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Nach ersten Erkenntnissen hatte der 18-Jährige gegen Mitternacht die Fahnenstange von einer Hofeinfahrt heruntergerissen und die Regenbogenfahne vor seinen Begleitern auf der Straße angezündet. Ein 19-jähriger Anwohner alarmierte daraufhin die Polizei. Anschließend war die Gruppe in Richtung des Habsburgerrings davongelaufen. Dort meldete kurze Zeit später ein Angestellter des Steigenberger-Hotels drei junge Männer, die in der Lobby mehrere Gäste belästigten.

Nach ihrer Personalienfeststellung erhielten die drei Verdächtigen Platzverweise. Die Kriminalpolizei der Polizei Köln hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der 18-Jährige und seine Begleiter kommen aus Frechen. (cw/pm)