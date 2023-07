Lesbischer Kuss: Spaniens Rechte stoppt Aufführung von Disney-Film

In "Lightyear" liebt die Austronautin Alisha eine Frau

Rund ein Jahr, nachdem Verbote des Disney-Films "Lightyear" in mehreren muslimischen Ländern wegen eines lesbischen Kusses Schlagzeilen machten, sorgt die gleiche Art der queerfeindlichen Zensur in Spanien für hohe Wellen. Bei einem Sommer-Kinofestival für Kinder in der nordspanischen Gemeinde Santa Cruz de Bezana wurde der Animationsfilm aus dem Hause Pixar kurzfristig aus dem Programm genommen und durch einen anderen, "Die Gangster Gang", ersetzt.



Das Programm war noch wie in den Vorjahren von der von der sozialdemokratischen PSOE geführten Verwaltung geplant worden, "Lightyear" hätte das Festival am 7. Juli eröffnen sollen. Bis Ende August soll auf einem öffentlichen Platz jeweils freitags ein Film gezeigt werden. Nach den Regional- und Kommunalwahlen im Mai übernahmen allerdings die konservative Volkspartei Partido Popular (PP) und die rechtsextreme Vox die Macht in der Gemeinde mit rund 13.500 Einwohnern – und Vox übernahm das Kulturreferat. Das übrige Programm des Festivals blieb unverändert.



Die Zensur des Films beschäftigt seit Tagen die Presse – zumal die neue PP-Bürgermeisterin María del Carmen Pérez Tejedor gegenüber Medien auf Tauchstation ging. Der frühere PSOE-Bürgermeister García Onandía beklagte, dass die neue Lokalregierung der Gemeinde bereits in wenigen Wochen einen ultra-konservativen Stempel aufgedrückt habe und in ihrem Vorgehen an arabische Länder erinnere. Dazu passe auch der Streit um eine von der PSOE zum Pride-Monat hinterlassene Regenbogenflagge am Rathaus, die von der neuen Gemeindespitze wohl auf Druck von Vox sofort nach Amtsantritt entfernt wurde und dann nach einem Aufschrei von Bürger*innen am 28. Juni wieder angebracht wurde. Darauf folgte öffentliche Kritik von Vox an den Konservativen und die Flagge wurde am Tag darauf wieder entfernt.

Arabische Regimes als Vorbild?

Der im letzten Sommer erschienene Film "Lightyear" erzählt die Geschichte des Astronauten Buzz Lightyear, der Vorlage der gleichnamigen Actionfigur aus "Toy Story". Eine Rolle im Film spielt auch die lesbische Raumfahrerin Alisha, die ihre Partnerin auf den Mund küsst. Aufgrund dieser kurzen Szene wurde der Film in mehreren Ländern direkt oder indirekt, etwa durch die Forderung an Disney nach Streichung der Szene, verboten.



Auf ein entsprechendes Verbot in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Malaysia folgten unter anderem auch Saudia-Arabien, Ägypten, Brunei, Bahrain, Irak, Jordanien, Kuwait, Libanon, Oman, die Palästinensischen Gebiete, Katar und Syrien (queer.de berichtete). Disney widersetze sich Forderungen nach Streichung der Szene. Wenige Monate zuvor hatte es noch geheißen, der Konzern habe die Szene vor Veröffentlichtung des Films selbst herausschneiden wollen, habe aber nach einem Offenen Brief von Pixar-Mitarbeitenden eingelenkt (queer.de berichtete).



In diesem Sommer haben derweil die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien eine Austrahlung des Films "Spider-Man: Across the Spider-Verse" verboten (queer.de berichtete). Mutmaßlicher Grund für das wohl auch in weiteren Ländern verhängte Verbot des Sony-Films ist eine Trans-Flagge mit dem Aufdruck "Protect Trans Kids". (cw)