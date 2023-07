AIDS-Hilfe Oldenburg e.V. sucht Mitarbeiter*in in der Sozialberatung

Heute, 12:56h - 2 Min.

Die AIDS-Hilfe Oldenburg e.V. (AHO) setzt sich im Nordwesten für die HIV/AIDS-Prävention sowie für die Beratung und Begleitung von Menschen mit HIV ein. Neben der Stadt Oldenburg gehören die Landkreise Ammerland, LK Oldenburg, LK Wesermarsch, LK Cloppenburg, die Gemeinde Stuhr sowie das gesamte Ostfriesland und die Stadt Delmenhorst zum Einzugsgebiet. Die AIDS-Hilfe Oldenburg versteht sich als Ergänzung zum bestehenden Gesundheitssystem und orientiert sich am Prinzip der Selbsthilfe. Neben den hauptamtlichen professionellen Fachkräften unterstützen ehrenamtliche Mitarbeitende unsere Arbeit.



Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n



Mitarbeiter*in in der Sozialberatung

für die Fachbereiche schwule Männer, MSM (Männer, die Sex mit Männern haben), queere Menschen sowie Drogen- und Haftarbeit.



Die Stelle ist unbefristet. Die Stelle wird in Teilzeit ausgeschrieben mit einem Stundenumfang von 30 Stunden, vergütet in Anlehnung an TV-L EG 9.



Ihre Aufgaben

● Beratung, Begleitung, Unterstützung und Angebote für Menschen mit HIV mit dem Schwerpunkt der schwulen und queeren Szene

● Aufsuchende Präventionsarbeit zu HIV, sexuell übertragbaren Infektionen, Hepatitiden sowie Safer Sex und Safer Use Methoden

● Konzeptionelle Gestaltung von Präventionsangeboten für die unterschiedlichen Zielgruppen

● Anti­diskriminierungsarbeit, bei Betroffenen, wie auch bei der Allgemeinbevölkerung

● Testberatung und -durchführung

● Projektarbeit und -beantragung

● Netzwerk- und Gremienarbeit



Ihr Profil

● Abgeschlossenes (Fach-)Hochschulstudium Soziale Arbeit bzw. vergleichbare Qualifikation oder mehrjährige Berufserfahrung

● Grundkenntnisse zu HIV, STIs und Hep C

● Erfahrungen in der niedrigschwelligen Präventions- und Beratungsarbeit

● Teamfähigkeit, Kontaktfreude und Einsatzbereitschaft

● Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch

● Identifizierung mit den Zielen und Aufgaben der Aidshilfearbeit, lebensstilakzeptierende Grundhaltung und wertschätzender Umgang mit Drogengebrauchenden, Migrant*­innen, unterschiedlichen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten

● Bereitschaft, auch an Wochenenden und Abenden zu arbeiten (bspw. bei Präventionsveranstaltungen auf Partys)

● Führerschein Klasse B



Wir bieten

● Tätigkeit bei einem angesehenen Verein

● Eigenverantwortliche Gestaltung des eigenen Arbeitsbereiches

● Spannende Arbeitsbereiche und Themenfelder, abwechslungsreiches Arbeiten

● Chance, Dinge zu bewegen und neue Projekte auf den Weg zu bringen

● Die Mitarbeit in einem Team mit flachen Hierarchien

● Freundliche Arbeitsatmosphäre in einem jungen, engagierten Team

● Regelmäßige Fort- und Weiterbildungsangebote

● Barrierefreier Zugang zur Arbeitsstätte



Bitte mailen Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung zusammen mit Ihrem möglichen Eintrittstermin bis spätestens zum 11.08.2023.



Bewerbungen von Menschen (d/w/m) mit HIV, queere Menschen, TIAN* Menschen, Menschen mit Behinderungen und BI_PoC Menschen begrüßen wir.



Kontakt

Lou Kordts

Tel. 0441-14 500