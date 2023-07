Heute, 13:59h - 3 Min.

Vor dem Kölner Dyke* March am Samstag kündigen die Veranstalter*­innen an, gegen Spaltungsversuche zusammenstehen zu wollen. Auch bei dem für lesbische Sichtbarkeit und ein solidarisches Miteinander kämpfenden Event in diesem Jahr rechnen die Organisator*­innen demnach mit Störaktionen, die sich "gegen diese Solidarität innerhalb der queeren Community richten".



Am Abend wollen sich die Teilnehmer*­innen ab 18 Uhr auf dem Roncalliplatz zum Auftakt der Demonstration sammeln. Am Tag darauf startet dann die Demo des Cologne Pride um 11:30 Uhr mit einer Eröffnung auf der Mitte der Deutzer Brücke.

Aktionen von Aktivistinnen ohne Anschluss an Communities

Die Dyke*-March-Verantwortlichen erwarten mehrere Tausend Teilnehmer*innen. "Seit neun Jahren treffen sich am Vorabend der Cologne Pride tausende cis und trans*, nicht-binäre und inter* Lesben, bisexuelle und queere Frauen und ihre Unterstützer*innen, um für lesbische und queere Sichtbarkeit zu demonstrieren, Solidarität zu zeigen und Gemeinschaft zu feiern", beschreiben die Organisator*innen das Anliegen der Demonstrant*innen. Der Dyke* March sei inzwischen fester Bestandteil des Kölner CSD-Wochenendes.



Die Verantwortlichen rechnen jedoch wieder mit transfeindlichen Aktionen von Gegendemonstrant*innen: "Leider müssen wir davon ausgehen, dass zum dritten Mal in Folge Störaktionen stattfinden, die sich vor allem gegen unsere solidarische Haltung zu trans* Personen richten." Auffällig sei bei solchen Störaktionen, die bereits in den vergangenen zwei Jahren stattgefunden haben, "dass sie jeweils von einer Handvoll Aktivist*innen durchgeführt" würden, die "keinen Anschluss an die Communities vor Ort haben". Ihr Ziel sei es, den Eindruck einer Spaltung in der lesbischen und queeren Gemeinschaft zu erzeugen.



Obwohl allein die Teilnehmer*innenzahlen der Dyke Marches etwa auch aus Berlin, Hamburg oder Bremen deutlich machen, wie die Mehrheitsverhältnisse im lesbischen Lager verteilt sind, verfangen derlei Aktionen teilweise. Die Organisator*innen des Kölner Dyke* Marches beklagen denn auch: "Leider stellen wir immer wieder fest, dass dieses Narrativ politisch und medial Anklang findet." Angesichts der tausenden solidarischen Demonstrationsteilnehmer*innen sei die so erzeugte Erzählung jedoch weit von der Wahrheit entfernt. Wie queer.de berichtete, kamen zu einer langfristig als "Real Dyke March" angekündigten Demonstration von Transgegnerinnen in Berlin vor zwei Wochen nur 25 Teilnehmerinnen.

In 2022 störten "Gender Critical"-Aktivistinnen vier Dyke Marches

Am 2. Juli vergangenen Jahres unterbrachen etwa 10 "Gender Critical"-Aktivistinnen den Kölner Dyke* March, indem sie sich mit Plakaten auf der Überführung über den Kurt-Hackenberg-Platz vor dem Museum Ludwig postierten. Als Ordner*innen des Dyke March* auf die Brücke traten, um daneben ein Transparent gegen Transphobie zu zeigen, kam es zu einem Handgemenge. Die Kontrahent*innen machen sich gegenseitig dafür verantwortlich.



Der Dyke* March 2017 am Tunnel unter dem Kölner Dom (Bild: Tanja Boettcher)

Die Dyke*-March-Organisator*innen warfen den "Gender Critical"-Aktivistinnen damals in einer ausführlichen Dokumentation des Vorfalls vor, es mit der Aktion gezielt auf die Generierung von Bildern abgesehen zu haben, um mit ihnen unwahre Behauptungen über Gewalt in die Welt setzen zu können. Demnach soll eine Beteiligte der Aktion die Störerinnen mit den Worten "Wir können gehen, wir haben alles" zurückgerufen haben – es ist die selbe Frau, die die "Real Dyke March"-Demonstration vor zwei Wochen in Berlin als Versammlungsleiterin durchgeführt hat.



Auch in Bremen, Hamburg und Berlin kam es im vergangenen Jahr zu Störaktionen. In Hamburg soll es in diesem Jahr erstmals keinen eigenen Trans-Block mehr geben. 2022 hatten transfeindliche Störerinnen den Block als Kulisse für ihre Taktik der Bilderzeugung genutzt. Die Teilnehmer*innen der Demonstration reagierten darauf jedoch mit einem Die-In, legten sich also auf den Boden. Die Aktivistin Cornelia Kost betonte auf Twitter aber auch: "Wir sind überzeugt, dass der Dyke*March hinter seinen selbst gesetzten Forderungen nach geschlechtlicher Vielfalt von Dykes* steht. Deshalb halten wir einen 'separaten' trans Block, der auch für Ausgrenzung steht, nicht mehr für notwendig." (jk)