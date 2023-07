Von

Im März erfuhr queer.de aus dem Bundesgesundheitsministerium, dass die Aufnahme geschlechtsangleichender Operationen in den Katalog der Regelleistungen der Krankenkassen "derzeit geprüft" werde (queer.de berichtete). Die Regierungskoalition aus SPD, FDP und Grünen hatte es sich per Koalitionsvertrag selbst zur Aufgabe gesetzt, aus der extra zu beantragenden Ausnahme eine ganz normale Gesundheitsdienstleistung zu machen.



Wie steht es vier Monate später um die Umsetzung der Ankündigung? Und was bedeutet es eigentlich, dass das Vorhaben "geprüft" wird? Diese Fragen richtete queer.de sowohl an das Gesundheitsministerium als auch an den Queerbeauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann (Grüne). Die Antworten: ernüchternd. Immerhin aber gibt es ein Bekenntnis.

Was bedeutet "wird derzeit geprüft"?

In ihrem im Jahr 2021 in den Bundestag eingebrachten Entwurf für ein Selbstbestimmungsgesetz hatten sich die Grünen – damals noch Opposition – neben dem angepassten Änderungsverfahren des Geschlechtseintrags auch für eine erstmalige rechtssichere Verankerung des Anspruchs auf geschlechtsaffirmierende medizinische Leistungen ausgesprochen. Und: Auch im Koalitionsvertrag der Ampel hatten sich die Koalitionäre darauf geeinigt. Dort heißt es nach einer Aufzählung dessen, was das Selbstbestimmungsgesetz enthalten solle, in einem weiteren Satz: "Die Kosten geschlechtsangleichender Behandlungen müssen vollständig von der GKV übernommen werden."



Im Juni vergangenen Jahres stellten Justizminister Marco Buschmann (FDP) und Familienministerin Lisa Paus (Grüne) dann Eckpunkte zum kommenden Selbstbestimmungsgesetz vor. Was darin jedoch fehlte, waren die medizinischen Aspekte (queer.de berichtete). Auf Nachfrage aus der Reihe der anwesenden Journalist*innen hatte Buschmann dann auf den Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsministerium verwiesen: "Auch dieses Projekt wird die Koalition zügig angehen und ich bin mir sehr sicher, dass Karl Lauterbach uns da auch beizeiten einen Entwurf vorlegen wird", hatte er gesagt.



Acht Monate später, im März, konnte das Gesundheitsministerium jedoch nichts weiter vermelden, als dass die Umsetzung des Vorhabens geprüft werde. Nun antwortete eine Sprecherin auf erneute Nachfrage: "Wie bereits mitgeteilt, liegt aktuell noch kein Zeitplan oder sonstige amtliche Informationen zur Umsetzung des im Koalitionsvertrag vereinbarten Passus zur Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Behandlungen vor". Sie bitte um Geduld. Und: "Die Umsetzung des im Koalitionsvertrag festgelegten Passus zur Kostenübernahme von geschlechtsangleichenden Behandlungen wird im BMG", heißt es erneut, "derzeit geprüft". queer.de hatte auch danach gefragt, was das Vorliegen eines Prüfungsvorgangs konkret bedeute. Eine Antwort darauf gab es jedoch nicht.



Sven Lehmann geht von Umsetzung aus



Ausführlicher antwortete ein Sprecher des Queerbeauftragten Sven Lehmann: "Grundsätzlich entscheiden Ärzt*innen gemeinsam mit den Menschen anhand medizinischer Leitlinien über die Diagnostik und Durchführung von medizinischen geschlechtsangleichenden Maßnahmen. Transgeschlechtliche Personen müssen jedoch regelmäßig mehrere Jahre warten und kräftezehrende Rechtsstreitigkeiten führen, bis die Kostenübernahme für geschlechtsangleichende Behandlungen und Operationen durch die Krankenkassen genehmigt wird. Die jetzige Bundesregierung möchte das ändern."



Hierzu verweist der Sprecher auf den Koalitionsvertrag als auch auf den Aktionsplan "Queer leben". In beiden Dokumenten sei eine "vollständige Übernahme geschlechtsangleichender Behandlungen durch die Gesetzliche Krankenversicherung" vereinbart. "Der durch ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts bestehende Anspruch auf Zugang zu geschlechtsangleichenden Maßnahmen und auf entsprechende Kostentragung über die gesetzliche Krankenversicherung sollte rechtssicher gesetzlich im SGB V verankert werden", also im fünften Sozialgesetzbuch, erklärte der Sprecher dazu weiter.



Wer dann jedoch genau anspruchsberechtigt wäre und in welchem Umfang Leistungen von den Krankenkassen getragen würden, "muss dann der Gemeinsame Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 SGB V regeln". Der Gemeinsame Bundesausschuss GB-A ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Krankenkassen und Krankenhäusern.



Für die Reform zuständig sei jedoch, so der Sprecher, das Gesundheitsministerium. Anfang des Jahres habe sich der Queer-Beauftragte Sven Lehmann "beim Bundesgesundheitsministerium dafür ausgesprochen, dieses Vorhaben im Zuge zweier geplanter Versorgungsgesetze umzusetzen". Doch da habe es geheißen, dass das Inkrafttreten des internationalen Diagnosemanuals ICD-11 am 1. Januar 2022, also vor inzwischen eineinhalb Jahren, hier noch für Verzögerungen sorge.



Bei den Kolleg*innen des SPD-geführten Ministeriums "konnte man jedoch die Auswirkungen auf Diagnostik und Therapie noch nicht abschließend beurteilen, die sich aus der 11. Revision der ICD ergeben", heißt es dazu von Lehmanns Seite. Im ICD-11 war Transgeschlechtlichkeit erstmals nicht mehr als psychische Krankheit aufgeführt und stattdessen dem Kapitel "Zustände mit Bezug zur sexuellen Gesundheit" zugeschlagen worden.



Versandet das Vorhaben, endlich den wissenschaftlichen Konsens maßgeblicher deutscher Fachgesellschaften bezüglich der Behandlung transgeschlechtlicher Patient*innen innerhalb der laufenden Legislaturperiode umzusetzen? Nicht, wenn es nach Sven Lehmann geht. Sein Sprecher lässt denn auch ausrichten: "Der Queer-Beauftragte geht weiterhin davon aus, dass die im Koalitionsvertrag und im Aktionsplan vereinbarte Maßnahme von der Bundesregierung umgesetzt wird und wird sich dementsprechend weiter dafür einsetzen."

Wissenschaftliche Evidenz für Wirksamkeit von Eingriffen

In der bereits 2018 erschienenen "S3-Leitlinie Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit" hatten die Fachgesellschaften die Evidenzen zusammengetragen, die es zu verschiedenen verfügbaren Behandlungen wie Gesichtsfeminisierungen, der Bildung eines Penis oder der permanenten Entfernung von Körperbehaarung gibt. Nur fühlen sich Krankenkassen und die medizinische Selbstverwaltung bisher nicht dazu gedrängt, aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen auch die nötigen Schlüsse zu ziehen.



Dabei weist die Forschung darauf hin, dass Patient*innen bisher zwar Angleichungen von Genitalien und Brust unter bestimmten Bedingungen bezahlt bekommen können. Eine wissenschaftliche Grundlage hat diese Eingrenzung laut Behandlungsleitlinie allerdings nicht: Andere Maßnahmen zeigen ebenso große Evidenzen bei der Minderung des Leidensdrucks durch Geschlechtsdysphorie sowie Diskriminierung und werden als Teil eines individuell zugeschnittenen Behandlungskonzeptes empfohlen.



Zudem gilt der Zugang zu solchen Behandlungen als möglicher Ausweg aus einer Ausgrenzungs- und Verarmungsspirale. An deren Ende entwickeln nicht wenige transgeschlechtliche Personen aufgrund von Arbeitslosigkeit, Armut, Stigmatisierung und Gewalterfahrungen schwerwiegende Folgeerscheinungen wie Angstörungen und Depressionen. Doch gegenwärtig scheitern etwa transgeschlechtliche Frauen regelmäßig an ihren Krankenkassen und auch an Gerichten, wenn es darum geht, allein die Entfernung von Gesichtshaaren finanziert zu bekommen (queer.de berichtete).