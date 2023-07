Jay-Z's Mutter Gloria Carter hat ihre langjährige Partnerin geheiratet

Heute, 01:02h - 2 Min.

Sie haben "Ja" gesagt: Wie das US-Portal "TMZ" berichtet, hat Gloria Carter – die Mutter von Rapper Jay-Z (53) – im Beisein von vielen prominenten Gästen ihre langjährige Partnerin Roxanne Wilshire geheiratet. Dem Bericht zufolge habe die Zeremonie mit anschließender Party am Sonntag in New York City stattgefunden.



Unter den prominenten Gästen in Manhattan waren natürlich Gloria Carters Sohn Jay-Z sowie seine Ehefrau Beyoncé (41), die ein Foto von ihrem Hochzeitsgast-Outfit auf Instagram teilte.



Für die Hochzeit ihrer Schwiegermutter trug die Sängerin laut "People" ein pfirsichfarbenes Ensemble bestehend aus einem Body von Dolce & Gabbana sowie einem passenden Rock. Dazu kombinierte sie eine Feder-Jacke sowie eine Handtasche aus Spitze und eine Sonnenbrille.

Namhafte Gäste und stylische Outfits

Die britische "Daily Mail" veröffentliche zudem Fotos, auf denen die Hochzeitsgast-Outfits von Beyoncés ältester Tochter Blue Ivy (11) und ihrer Mutter Tina Knowles-Lawson (69) zu sehen sind. Blue Ivy nahm in einem langen hellgrünen Seidenkleid an der Hochzeit ihrer Großmutter väterlicherseits teil, während ihre Großmutter mütterlicherseits als Hochzeitsgast eine Kombination aus weißer Bluse und rosa Rock trug.



Weitere bekannte Namen auf der Gästeliste waren der US-amerikanische Schauspieler Tyler Perry (53), die Sängerin Kelly Rowland (42), die Nachrichtensprecherin Robin Roberts (62) sowie Schauspieler Corey Gamble (42).

Coming-out mit dem Track "Smile"

2017 hatte Jay-Z seinen Track "Smile" veröffentlicht, in dem sich seine Mutter Gloria Carter in der Öffentlichkeit als lesbisch outete (queer.de berichtete). Darin offenbarte er auch, dass er Freudentränen geweint habe, als sich seine Mutter verliebt habe – "es ist mir egal, ob es ein Er oder eine Sie ist, ich möchte dich einfach nur lächeln sehen", heißt es in dem Song. (cw/spot)