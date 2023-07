Homofeindlicher Angriff auf zwei Frauen in Berlin-Kreuzberg

Heute, 10:07h 2 Min.

In Berlin-Kreuzberg wurden am Donnerstagabend zwei Frauen nach eigenen Angaben homofeindlich beleidigt, geschlagen und getreten. Das meldete die Polizei der Hauptstadt am Freitagvormittag.



Nach bisherigen Ermittlungen liefen die beiden gegen 19.30 Uhr die Reichenberger Straße entlang, als sie zuerst aus einer Männergruppe heraus homofeindlich beschimpft wurden. Danach gingen zwei der vier Männer auf die 27 und 31 Jahre alten Frauen zu, brachten sie zu Boden, traten und schlugen sie. Anschließend flüchtete das Quartett in unbekannte Richtung.



Die 27-Jährige erlitt eine Verletzung im Gesicht und kam gemeinsam mit der 31-Jährigen, die über Schmerzen an einem Arm und am Kopf klagte, zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen hat – wie bei Hasskriminalität üblich – ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamtes übernommen. Nähere Angaben zu den Tätern wurden im Polizeibericht nicht gemacht.

Berliner Polizei für queerfeindliche Gewalt sensibilisiert

Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über queerfeindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für LGBTI. (cw/pm)