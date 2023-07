Heute, 11:07h 3 Min.

Den ersten Platz in der 2. Herrenfußball-Bundesliga gerade so verfehlt, freut sich der Darmstädter SV dennoch über den Wiedereinzug in die Spitzenklasse des deutschen Fußballs.



Doch erst wird klar, dass Stürmer Phillip Tietz den Verein zu einem anderen Bundesligisten verlassen wird – und nun müssen sich die Kicker aus Hessen noch mit den Social-Media-Aktivitäten von Mittelfeldspieler Klaus Gjasula herumschlagen.

"Mann, Giraffe und Auto in einem"

Der albanische Nationalspieler teilte am Donnerstag mit seinen 42.000 Follower*innen einen kurzen Videoausschnitt in seiner Instagram-Story. Darin zu sehen: Der Youtuber "Thype", der vor einer Woche den Auftakt der Kölner Pride Week benutzt hat, um nach Vorwürfen der Queer- und Frauenfeindlichkeit gegen sich seinen "Ruf zu klären". Der mindestens tendenziöse Titel des Videos dabei: "LGBTQ KATASTROPHE in KÖLN...? | Türke im ColognePride ?"



Eine Szene hat es Fußballspieler Gjasula dabei augenscheinlich besonders angetan: Eine Betreuerin eines Standes eines queeren Jugendtreffs macht keine besonders gute Figur dabei, die Frage zu beantworten, an wie viele Geschlechter sie glaubt. Ihre Antwort unter anderem: "Es gibt ja auch schon Formen von Trigender, also dass du mindestens sagst: Du bist dreigeschlechtlich."



Das verleitete Gjasula wohl dazu, den Ausschnitt zu teilen und zu kommentieren: "Bald neuer Hollywood Film. Anstatt Triple X kommt Triple Gender. Mann, Giraffe und Auto in einem." Dazu setzte er einen "Sich-ins-Gesicht-Schlag"-Emoticon.

Macht sich Gjasula über Kritik an Queerfeindlichkeit lustig?

Trotz erster Aufregung inklusive eines Beitrags auf t-online ist die Instagram-Story von Gjasula zur Stunde immer noch online. Und der Spieler setzt noch einen drauf: Mit einem Screenshot von der Webseite transfermarkt.de, in der der kritische t-online-Beitrag bereits in seinem Spielerprofil verlinkt ist, legt Gjasula in ironischem Ton und samt Lachwein-Smiley einen Wechsel nach Dortmund nahe. Ernste Karrieresprung-Ankündigung oder Anspielung an einen Kickerkollegen mit eigenem Transphobie-Skandal?



Felix Nmecha, kürzlich nämlich vom BVB aus Wolfsburg nach Dortmund geholt, hatte sich im Februar und im Juni ebenfalls auf sozialen Medien trans- sowie queerfeindlich geäußert – hier begründet mit seinem christlichen Glauben. Fans des ansonsten immer um ein positives Image bemühten Vereins hatten den Wechsel darum kritisiert (queer.de berichtete).



Der BVB soll sich wegen dem auf dem Spiel stehenden Image im Vertrag mit Nmecha sogar extra abgesichert haben: Äußert sich der junge Spieler erneut queerfeindlich in sozialen Medien, droht eine Vertragsstrafe (queer.de berichtete).



Im Herrenfußball häufen sich indes die queerfeindlichen Entgleisungen der Spieler. So sorgte der Deutsche Marius Müller für Aufsehen, als er seinen Teamkollegen vom FC Luzern in einem Interview "schwules Weggedrehe" vorwarf (queer.de berichtete). Auch bei Müller ging der Aufreger wohl einem Karriereboost voraus: Im Juni wurde bekannt, dass der Torwart bei Schalke 04 verpflichtet wurde (queer.de berichtete). (jk)