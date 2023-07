Gericht setzt Misgender-Attacken Grenzen, gestattet sie aber auch

Von

Die Pressekammer des Frankfurter Landgerichts hat am Donnerstag seine jüngsten Entscheidungen in drei Fällen von transfeindlichen Misgender-Attacken verkündet. Das Gericht legte dabei kurz dar, warum es im Juni eine einstweilige Verfügung für zulässig erklärte, die die Journalistin Janka Kluge gegen Julian Reichelts Medienunternehmen Rome Medien GmbH beziehungsweise gegen dessen inzwischen eingestellten "Pleiteticker" erwirkt hatte (queer.de berichtete). Und auch gegen eine transfeindliche Schlagzeile eines rechten Blogs war Kluge erfolgreich.



Eine andere Klage einer transgeschlechtlichen Frau aber hat das Gericht abgewiesen. Der Hashtag "#DuBistEinMann" als Antwort auf einen Tweet sei trotz der in den Fällen von Kluge vertretenen, die Rechte transgeschlechtlicher Menschen stützenden Position des Gerichts zulässig. Der Grund: Der Hashtag habe sich angeblich auf die gesellschaftliche Auseinandersetzung um das Selbstbestimmungsgesetz bezogen.

Schutz und Einschränkung zugleich

In der mündlichen Urteilsbegründung erklärte die Vorsitzende der Pressekammer laut die Begründungen enthaltender Pressemitteilung: "Die geschlechtliche Identität ist Teil der zu achtenden Persönlichkeit eines Menschen. Jedoch ist nicht jede darauf bezogene, abwertende Äußerung per se unzulässig."



Wie bereits bekannt, hält das Gericht die Betitelungen einer trans Frau als "Mann" und "biologischer Mann" durch Julian Reichelts "Pleiteticker" für einen Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte: "Auf dem Onlineportal der Antragsgegnerseite wurde im Februar 2023 ein Artikel veröffentlicht, in dem kritisiert wurde, dass eine gemeinnützige Stiftung die Antragstellerin in einem Rechtsstreit gegen eine junge Biologin finanziell unterstützt hatte." Gemeint ist die Doktorandin und "Gender Critical"-Aktivistin Marie-Luise Vollbecht. In dem Artikel sei Antragsstellerin Kluge zunächst als "Transfrau" bezeichnet worden, später als "biologischer Mann" und schlussendlich als "über 60-jähriger Mann, der (…) maßgeblich an dem Frauenhass beteiligt ist", dem Vollbrecht zum Zeitpunkt des Artikels "seit Monaten ausgesetzt sei" – so jedenfalls die im Blog von Ex-"Bild"-Chef Julian Reichelt vertretene Sichtweise auf Frauenfeindlichkeit.



Die Pressekammer hatte einem Eilantrag von Kluge gegen diese Bezeichnungen im März stattgegeben. Bei der mündlichen Verhandlung im Juni blieb das Gericht dann bei der Auffassung, die es bereits zuvor dazu veranlasst hatte, dem Eilantrag stattzugeben. Im Rahmen der freien Rede sei eine scharfe, aggressive Sprache zwar prinzipiell erlaubt, stellt die Pressekammer hierzu nun fest. Die Bezeichnung als "über 60-jähriger Mann" könne "im Gesamtkontext aber nicht als bloße neutrale Feststellung des biologischen Geschlechts der Antragstellerin verstanden werden".



Obwohl Kluge "seit 40 Jahren erkennbar als Frau" lebe, sei die Wortwahl ein bewusstes Stilmittel, "um einen plakativen Kontrast zu der jungen, weiblichen Biologin herzustellen und die klagende Transfrau als frauenhassenden Mann zu beschreiben". Deshalb habe das Gericht geurteilt, dass die Bezeichnung als "Mann" im Gesamtkontext der getätigten Äußerung "daher bewusst verunglimpfend und persönlichkeitsrechtsverletzend" sei.



Auch eine Schlagzeile eines Blogs, die Kluge in abwertender Manier inklusive der Bezeichnung als "Transe" in Zusammenhang mit männlichen Geschlechtsteilen bringt, rügte die Frankfurter Pressekammer. Im April hatte das Gericht einem Eilantrag von Kluge entsprochen, woraufhin sich der Blogbetreiber per Widerspruch zur Wehr setzte. Das Gericht gab dem aber nun nicht statt.

Ein Wort in eigener Sache

Grenzfall Hashtags

Dass das Gericht dem Misgendern eben nicht prinzipiell einen Riegel vorschiebt, sondern nur vor dem Hintergrund bestimmter, individueller Kontexte, wird in einem dritten entschiedenen Fall deutlich. Die Klägerin in dieser Angelegenheit, Julia Monro, hatte per Twitter um Unterstützung für das Selbstbestimmungsgesetz geworben. In einem dagegen gerichteten Kommentar der "Gender Critical"-Aktivistin Ana Julia Di Lisio vom Account der Gruppe "RadFem Berlin" war unter anderem der Hashtag "#DubistEinMann" aufgeführt. Den Eilantrag gegen diesen Tweet wies das Gericht zurück.



Bei der Abwägung der Meinungsfreiheit von Di Lisio beziehungsweise der Gruppe gegenüber dem Persönlichkeitsrecht der Antragstellerin sei zu berücksichtigen, "dass der Kommentar im Kontext der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über den Entwurf für ein sog. Selbstbestimmungsgesetzes" erfolgt sei. Verdeutlicht werde das durch das Hashtag-Zeichen. Der Grund, warum das Gericht diesem offensichtlichen Trick auf den Leim geht: Hashtags würden verwendet, um auf Twitter unter ihnen "Diskussionen" zu eröffnen. Das sei auch zuvor bereits unter "#DuBistEinMann" geschehen.



Der Beitrag in dem sozialen Medium sei auch darum eine zulässige Meinungsäußerung, weil "der wertende Charakter im Vordergrund" stehe. Es werde eine ablehnende und polarisierende Haltung zum Selbstbestimmungsgesetz "und zu Transgeschlechtlichkeit im Allgemeinen" deutlich. In "#DuBistEinMann" stecke keine Schmähkritik und auch keine Beleidigung. Obwohl das Wort "du" die betroffenen transgeschlechtlichen Nutzer*innen "in besonders herausfordernder Form personalisiere", beziehe es sich hier nach Ansicht des Gerichts "nicht auf eine bestimmte, individuelle Person". Anders ausgedrückt: Werden transfeindliche Attacken auf Einzelpersonen einfach in einen Hashtag gesteckt, sind sie demnach zulässige Debatte über Trans-Rechte und keine Attacke auf die Rechte von transgeschlechtlichen Einzelpersonen mehr.



Di Lisio hat für ihre Prozesskosten auf einer Spendenplattform von Gleichgesinnten bereits über 6.700 Euro eingesammelt. Im zugehörigen Spendenaufruf hatte sie jeder Bescheidenheit unverdächtig gewarnt, dass durch ein Urteil gegen sie nicht nur "diese feministische politische Haltung in Deutschland quasi 'illegal' werden würde". Es sei auch wichtig, den Fall zu gewinnen, "damit es in Deutschland nicht illegal ist, eine Lesbe zu sein und 'Nein' zu Männern in Identitäten zu sagen" – ganz so, als stünde die Nutzung des Hashtags zum Misgendern von Frauen im Internet in einem Zusammenhang mit sexuellen Selbstbestimmungsrechten von Frauen.



Auf der Spendenseite bekennt sich Di Lisio auch dazu, Mitglied der Gruppe "RadFem Berlin" zu sein. Deren "radikaler Feminismus" beschränkt sich vor allem darauf, gegen die Rechte transgeschlechtlicher Menschen vorzugehen. Die Gruppe feiert das Urteil bereits als Sieg.



Alle drei Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Gegen sie kann innerhalb eines Monats Berufung bei dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main eingelegt werden.