Pirna: Regenbogen- und Trans-Fahne vor Rathaus heruntergerissen

Die Fahnen waren erst am Mittwoch gehisst worden

Heute, 14:38h 1 Min.

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag vor dem Rathaus im sächsischen Pirna eine Regenbogen- und eine Trans-Fahne heruntergerissen und gestohlen. Wie die Polizei in Dresden mitteilte, wurden an den Masten nur noch die Ösen beider Fahnen vorgefunden. Die Höhe des Schadens stand noch nicht fest.



Die beiden Fahnen waren erst am Mittwoch im Beisein von Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke gehisst worden. Damit wurde der 12. CSD in Pirna eröffnet. Gefeiert und demonstriert wird am Samstag, den 8. Juli ab 14 Uhr auf dem Marktplatz.

Fenster des CSD-Büros bespuckt

Der Fahnen-Diebstahl blieb nicht der einzige queerfeindliche Vorfall. Außerdem bespuckten Unbekannte die Fensterscheiben des Büros örtlichen CSD-Vereins. Der Staatsschutz der Dresdner Polizei übernahm die Ermittlungen und prüft einen möglichen Zusammenhang der Taten.

"Wir lassen uns davon nicht einschüchtern", schrieb der CSD Pirna e.V. am Freitag in einem Facebook-Post. "Liebe Community, kommt morgen alle zahlreich nach Pirna, und lasst uns gemeinsam ein klares Zeichen gegen Homophobie setzen." (cw/AFP)