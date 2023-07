Heute, 13:52h - 2 Min.

Das Magnus-Hirschfeld-Centrum ist ein communitybasiertes Zentrum für Beratung, Kultur und Treffpunkt für Hamburgs queer Community. Die mhc-Beratungsstelle unterstützt lsbt*Personen zu Fragen von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. Für die psychosoziale Beratung von schwulen, bi­sexuellen und queeren Männern ist ab dem 01. August 2023 eine



26 Std./Wo. Stelle für die Peer-Beratung



zu besetzen.



Zu Ihren Aufgaben zählen:

● Organisation von Arbeitsabläufen in der Beratungsstelle

● Koordinierung von fachlichen Beratungsangeboten

● Psychosoziale Beratungen für Einzelpersonen, Paare und Gruppen

● Entwicklung, Moderation und Durchführung von Veranstaltungen und Gruppen

● Betreuung und Fortbildung des ehrenamtlichen Beratungsteams

● Öffentlichkeitsarbeit sowie Netzwerk- und Gremienarbeit



Sie bringen mit:

● Praxiserfahrung in psychosozialer Beratungsarbeit und Gruppenarbeit

● Feldkompetenz in queeren Lebenswelten sowie Kenntnisse zur lesbisch-schwulen-trans* Szene und Hilfssystem

● Erfahrungen mit LSBT* und Flucht- und Migrationsgeschichte

● Fundierte Kenntnisse in gleich­geschlechtlichen Lebensweisen/ sexuellen Identitäten

● Soziale, kommunikative und strukturierende Kompetenzen

● Selbstständiges Arbeiten, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

● Fremdsprachen sind von Vorteil

● Als berufliche Qualifikation gelten ein abgeschlossenes Studium der Fachrichtung Sozialwesen, Soziale Arbeit oder vergleichbare Qualifikationen im sozialwissenschaftlichen oder psychologischen Fachbereich.



Wir bieten Ihnen:

● Eine 26 Std./Wo. Teilzeitstelle

● Vergütung in Anlehnung an TV-L 9b

● Ein motiviertes und kollegiales multiprofessionelles Team

● Ein vielfältiges und interessantes Aufgabengebiet

● Regelmäßige Supervision



Wir freuen uns über aussagekräftige Bewerbungen. Unterschiedliche Ausbildungswege und Lebensverläufe sind uns willkommen. Bewerbungen bitte vorzugsweise per E-Mail an . Für Rückfragen steht Ihnen bei S. Behrmann (er/ihn) unter 040 279 00 69 gerne zur Verfügung.