Köln: CSD-Besucher mit voller Bierflasche beworfen

Heute, 13:19h 2 Min.

Erster Zwischenfall beim ColognePride: Nach dem Wurf mit einer vollen Bierflasche auf zwei 20-jährige CSD-Besucher haben Polizisten Samstagnacht in der Kölner Innenstadt den mutmaßlich alkoholisierten Angreifer noch in Tatortnähe gestellt. Einsatzkräfte brachten den aus Mönchengladbach stammenden 28-Jährigen auf eine Polizeiwache, wo sie ihm nach einem Atemalkoholtest von rund zwei Promille eine Blutprobe entnehmen und ihn erkennungsdienstlich behandeln ließen.



Ersten Erkenntnissen nach war der 28-Jährige gegen ein Uhr mit mehreren Personen auf der Bobstraße unterwegs, als er die beiden Männer unvermittelt verbal beleidigte und einen von ihnen mit einem Faustschlag ins Gesicht attackierte. Danach soll er aus kurzer Distanz die volle Glasflasche geworfen und damit den 20-jährigen Mann aus Königswinter leicht am Ellbogen verletzt haben.

Der Staatsschutz ermittelt

Beide nahmen daraufhin die Verfolgung des Flaschenwerfers auf. Einer wählte zeitgleich den Notruf und lotste so die Bereitschaftspolizist*innen zum Standort des 28-Jährigen.



Da der Verdacht besteht, dass es sich um eine Straftat zum Nachteil queerer Menschen handelt, hat der Staatsschutz der Polizei Köln die Ermittlungen aufgenommen und wertet Aussagen von Zeug*innen sowie Videoaufzeichnungen der Tat aus. Der 28-Jährige muss sich nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung auf sexueller Grundlage verantworten. Nähere Angaben zum Angreifer wurden im Polizeibericht nicht gemacht. (cw/pm)