Nach schwerem Infekt: Madonna spaziert schon wieder durch New York

Eine Madonna haut so schnell nichts um… (Bild: Instagram / Madonna

Heute, 12:49h - 2 Min.

Madonna (64) ist nach ihrer schweren bakteriellen Infektion offenbar wieder auf den Beinen. Wie "Page Six", das Klatschportal der "New York Post", berichtet, ging sie am Sonntag (9. Juli) mit einem Bekannten in New York spazieren.

Mit Sonnenbrille und Hut unterwegs

In Begleitung eines blonden Mannes wurde die Sängerin nahe ihres Zuhauses an der Upper East Side gesichtet. Wie das US-Portal schreibt, trug sie dabei eine große Sonnenbrille, einen breitkrempigen Hut, Turnschuhe, eine knielange Hose und einen roten Lippenstift. An der Straßenecke East 80th Street/Lexington Avenue stützte sie sich für eine kleine Verschnaufpause auf einen Laternenpfahl, wie Aufnahmen belegen. Diese postete Podcasterin Lauren Conlin (40) auf TikTok. Madonna habe "großartig" ausgesehen und keine Probleme beim Laufen gehabt. Sie sei in der Hitze nur etwas gemächlich unterwegs gewesen.



"Eine vollständige Genesung wird erwartet"Am 28. Juni wurde bekannt, dass die Queen of Pop einige Tage zuvor bewusstlos aufgefunden und in ein New Yorker Krankenhaus gebracht worden war ( queer.de berichtete ). Ihr Manager Guy Oseary (50) teilte via Instagram mit, dass Madonna "eine schwerwiegende bakterielle Infektion entwickelt" habe, "die zu einem mehrtägigen Aufenthalt auf der Intensivstation geführt hat. Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, sie befindet sich aber noch in medizinischer Behandlung. Eine vollständige Genesung wird erwartet".

Laut "Page Six" wurde sie mindestens eine Nacht lang intubiert, bevor ihr der Schlauch entfernt wurde. Sie soll bereits am nächsten Tag wieder wach gewesen sein. Ende Juni hieß es dann, dass die Sängerin die Klinik verlassen habe und sich in ihrem New Yorker Zuhause ausruhe. Insider berichteten dem US-Magazin "People", dass sich Madonna besser fühle und den Anweisungen der Ärzt*innen folge.

Ihre "Celebration"-Tour wurde aufgrund des medizinischen Notfalls verschoben. Sie sollte ursprünglich am 15. Juli im kanadischen Vancouver beginnen. Auch Auftritte in Köln und Berlin sind geplant (queer.de berichtete). (spot/cw)