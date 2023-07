Kevin Spacey: Letzter Zeuge beschreibt mutmaßlichen Übergriff

Kevin Spacey am Montag beim Verlassen des Southwark Crown Court in London (Bild: IMAGO / NurPhoto)

Heute, 02:07h - 2 Min.

Seit Ende Juni hat sich Kevin Spacey (63) vor einem Gericht in Großbritannien gegen den Vorwurf diverser sexueller Übergriffe zu verantworten. Am Montag sagte das vierte und letzte mutmaßliche Opfer mit einem vorab aufgezeichneten Vernehmungsvideo der Polizei vor Gericht aus.



In dem Video beschreibt der Mann unter Tränen einen Abend, der sich im Jahr 2008 zugetragen haben soll. Nachdem der Nachwuchsschauspieler dem Hollywood-Star einen Brief geschrieben hatte, sei er unerwartet von ihm zu einem Drink eingeladen worden, berichtet etwa "Variety" von der Aussage. Bei Spacey sollen die Männer Bier getrunken und einen Joint geraucht haben. Von ersten Annäherungsversuchen vonseiten des Schauspielers soll das mutmaßliche Opfer versucht haben abzulenken.

Auf Kevin Spaceys Couch eingeschlafen

Schließlich sei er auf der Couch Spaceys eingeschlafen, berichtet der Mann weiter, "was normalerweise nicht meine Art ist". Er gehe davon aus, dass er unter Drogen gesetzt wurde. Als er wieder aufgewacht sei, habe er festgestellt, dass der Schauspieler seine Hose geöffnet hatte und Oralsex an ihm praktizierte, heißt es weiter. Nachdem er Spacey weggestoßen habe, soll dieser ihm nahegelegt haben, die Wohnung zu verlassen und niemandem zu erzählen, was passiert war.



Die Staatsanwaltschaft hatte Spacey zum Beginn des Prozesses in der letzten Woche als "sexuellen Bully" beschrieben, dessen "bevorzugte Angriffsmethode" darin bestehe, "anderen Männern aggressiv in den Schritt zu packen" (queer.de berichtete). Dem Oscar-Preisträger werden in zwölf Anklagepunkten Vergehen gegen vier Männer in den Jahren 2001 bis 2013 in London und in Gloucestershire im Südwesten Englands zur Last gelegt. Die Vorwürfe reichen von sexueller Belästigung über sexuellen Übergriff ("assault") bis hin zu Nötigung zum Geschlechtsverkehr, die Männer waren zur Zeit der jeweiligen vorgeworfenen Taten in ihren Zwanzigern oder Anfang 30.

In den USA freigesprochen

Der Hollywood-Star, der aus Filmen wie "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" sowie der erfolgreichen Netflix-Serie "House of Cards" bekannt ist, weist alle Anklagepunkte zurück und will das Gericht in dem auf vier Wochen geplanten Prozess nach eigenen Worten von seiner "Unschuld" überzeugen (queer.de berichtete). Seine vier Beschuldiger kannten sich laut Staatsanwaltschaft nicht und bleiben vor der Öffentlichkeit anonym.



In einem anderen Verfahren in den USA konnte der Schauspieler im Oktober 2022 einen juristischen Sieg erringen. Sein Schauspielkollege Anthony Rapp (51) hatte ihm vorgeworfen, ihn im Jahr 1986, als Rapp 14 Jahre alt war, sexuell belästigt zu haben. Die Jury in New York befand Spacey für nicht schuldig (queer.de berichtete). (cw/spot)