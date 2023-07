Trauer um Schauspieler Jeffrey Carlson

Heute, 05:26h - 2 Min.

Der aus TV- und Kinoproduktionen sowie von Broadway-Stücken bekannte US-Schauspieler Jeffrey Carlson ist gestorben. Das berichtete am Sonntag zuerst der Theater-Kritiker Adam Feldman. "Ein starker Schauspieler und ein schmerzlicher Verlust", schrieb er auf Twitter. Carlson wurde nur 48 Jahre alt. Über die Todesursache ist bislang nichts bekannt.



Von 2006 bis 2007 gehörte Jeffrey Carlson zum Cast der US-Seifenoper "All My Children" – und schrieb mit seiner Rolle der lesbischen trans Frau Zoe Luper Geschichte. Zum ersten Mal erzählte eine US-Serie die Geschichte einer Transition (queer.de berichtete). In den ausgestrahlten Folgen ging es u.a. um Zoes Engagement in einer Trans-Selbsthilfegruppe, ihr Coming-out bei den Eltern sowie Diskussionen mit ihrem Arzt über geschlechtsangleichende Operationen.

Das Produktionsteam beriet sich mit u.a. mit GLAAD

"All My Children" war jahrzehntelang ein Dauer-Erfolg im amerikanischen Fernsehen: Von 1970 bis 2011 wurden mehr als 10.000 Episoden gesendet. Für die Figur der Zoe Luper wurde Megan McTavish, die Chefautorin der Serie, nach eigenen Angaben von der Dokusoap "TransGeneration" (2005) über trans Studierende an amerikanischen Universitäten inspiriert. "Ich fand die Erfahrungen so bewegend, dass ich anfing, in diese Richtung zu denken", sagte sie 2007 in einem Interview.



Jeffrey Carlson als Zoe Luper (li.) in "All My Children" (Bild: ABC)

Vor den Dreharbeiten zu Zoes Episoden beriet sich das Produktionsteam mit Mitgliedern der trans Community sowie der LGBTI-Organisation GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation). Von GLAAD wurde die Seifenoper 2007 aufgrund der queeren Storyline auch mit einem GLAAD Media Award ausgezeichnet.

Shakespeare Theatre Company trauert

Im Jahr 2005 spielte Carlson an der Seite von Will Smith in der Hollywood-Produktion "Hitch – Der Date Doktor" mit. Die meisten Engagements hatte der Schauspieler jedoch am Theater, etwa am Broadway in Stücken wie "The Miracle Worker" neben Hilary Swank.



Die Shakespeare Theatre Company in Washington erinnerte am Sonntag an Carlsons "denkwürdige Aufführungen". In einer Trauer-Erklärung auf Facebook zitierte die Gruppe auch den von ihm gespielten Hamlet: "Gute Nacht, mein Fürst! Und Engelscharen singen dich zur Ruh!"