Gericht: Schwuler Nackedei-Bereich muss auch Frauen offenstehen

Heute, 16:40h - 2 Min.

Ein Gericht in Florida hat in einer Ende Juni verfassten Stellungnahme empfohlen, dass Frauenverbote in "Clothing-optional"-Bereichen eines schwulen Resorts in der queeren Hochburg Key West nicht rechtens seien. Die Regelung des "New Orleans House" sei vielmehr "ungesetzliche Diskriminierung", so Richterin Brittany Finkbeiner. Die letzte Entscheidung muss nun die Landesantidiskriminierungsstelle FCHR treffen.



Klägerin ist die 38-jährige Frauenrechtlerin Amina Chaudhry, eine cisgeschlechtliche Frau, die sich als Mitglied der LGBTI-Community identifiziert und selbst in Key West lebt. Sie argumentierte, dass das Verbot sowohl Frauen als auch trans und nichtbinäre Menschen diskriminiere. Sie habe zwar nicht die Absicht, selbst in dem Resort Urlaub zu machen, wolle aber verhindern, dass andere Einrichtungen Verbote aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechtsidentität einführten.

Hotel-Anwalt verteidigt Frauenverbot

Der Anwalt des "New Orleans House" argumentiert hingegen weiterhin, dass die männlichen Besucher ein Recht auf Privatsphäre hätten: "Es gibt einige Bereiche für Männer, in denen sie nackt sein können", so Russell Cormican. "Anders wäre es ja so, als ob ich in ein Fitnessstudio gehe und darauf bestehe, mich in der Umkleidekabine der Frauen umzuziehen." Er wies auch darauf hin, dass jede Person, unabhängig von ihrem Geschlecht, in dem Resort Urlaub machen dürfe – nur gebe es eben im FKK-Bereich Beschränkungen.



Zweites Resort ebenfalls am Pranger



Chaudhry hatte eine weitere Diskriminierungsbeschwerde gegen eine andere schwule Einrichtung gestellt, das nur ein Kilometer vom "New Orleans House" entfernte "Island House Key West". Auch dort gibt es einen FKK-Bereich, in dem Frauen verboten sind. Zudem behauptete die Klägerin, dass sie nicht in dem Hotel übernachten durfte.



Diese Hotelanlage stellt die Situation allerdings anders dar: So habe man der Klägerin kein Zimmer anbieten können, weil man ausgebucht gewesen sei. Später sei sie bei einem CSD-Event des Anwesens verwiesen worden, weil sie auf dem privaten Hotel-Grundstück Flugblätter verteilte, in denen sie der jahrzehntealten Traditionseinrichtung Diskriminierung vorwarf.



Wayne LaRue Smith, der Anwalt des "Island House Key West", stellte bereits im April bei einer Anhörung klar, dass Chaudhry nach den gegenwärtigen Regeln nicht in den FKK-Bereich oder Umkleidebereiche vorgelassen werden würde: "Sie können gerne ins 'Island House' kommen, aber Sie dürfen nicht mit Männern duschen", so Smith. (cw)