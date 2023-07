Liebt Glööckler einen CDU-Nachwuchspolitiker?

Heute, 12:01h 2 Min.

Der 58-jährige Designer und Realitystar Harald Glööckler soll laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) frisch vergeben sein: Das Blatt veröffentlichte Fotos, wie Glööckler mit dem 26-jährigen Marc-Eric Lehmann, dem CDU-Ortsvorsitzenden in Berlin-Frohnau, turtelt. In einem der Bilder küssen sich die beiden Männer – und das "auf offener Straße im Berliner Regierungsviertel", wie die Zeitung berichtete.



Glööckler streitet die Beziehung in "Bild" nicht ab: "Ich bin ein großer Romantiker und flirte für mein Leben gern. Marc ist ein sehr, sehr wichtiger Mensch in meinem Leben. Wir pflegen eine sehr liebevolle Beziehung." Der Designer und der Christdemokrat sollen sich bereits seit sieben Jahren kennen und gemeinsam in Las Vegas Zeit verbracht haben. Zudem planten sie den nächsten gemeinsamen Urlaub. Nach der im Februar verkündeten Trennung Glööcklers von seinem langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth soll der Kontakt zwischen Glööckler und Lehmann "intensiver" geworden sein, so "Bild".

"Mein Beziehungsstatus lautet Single"

Allerdings ist unklar, wie intensiv. In den "Stuttgarter Nachrichten" (Bezahlartikel) rudert Glööckler schon wieder zurück: "Mein Beziehungsstatus lautet Single", so der Designer.



Glööcklers Reality-Soap startet am Mittwochabend



Wie durch Zufall gibt es die Liebesgeschichten in der Boulevardpresse kurz vor dem Start der neuen Realityserie "Herr Glööckler sucht das Glück". Darin soll Glööckler von seiner Trennung von Schroth erzählen, eine neue Liebe suchen und nebenher noch über seinen geliebten Hund und seinen Hang zu Schönheitsoperationen sprechen. "Er ist nie damit fertig, sich und sein Äußeres noch pompööser zu gestalten und weiter upzugraden", so RTLzwei. Der Sender bettet die neue Show in eine Trash-Reality-Primetime-Schiene ein – sie wird zwischen "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" und "Temptation Island VIP" ausgestrahlt.



Die erste Folge ("Die Trennung") startet am Mittwochabend um 21.15 Uhr auf RTLzwei. Folge zwei (19. Juli) trägt den Titel "Aufbruch in ein neues Leben", Folge drei (26. Juli) behandelt "Champagner, Charity und Liebeleien". In einem Vorschaubild zu dieser Episode ist auch "der charmante Mark Lehmann" (RTLzwei) zu sehen, wie er bei einer Einweihungsfeier mit Glööckler und anderen Gästen auf einem Bett sitzt. (cw)



(Bild: RTLZWEI)