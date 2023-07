Heidi-Hammer! Jetzt dürfen sich auch Männer bewerben

Heute, 12:46h 2 Min.

In der nächsten Staffel "Germany's next Topmodel" werden erstmals männliche Kandidaten zugelassen – bzw. die Ausschreibung läuft auf m/w/d. Das verkünden der Sender ProSieben sowie Model-Mama Heidi Klum (50) am Mittwoch. Willkommen seien demnach alle Menschen ab 18 Jahren – egal, welchen Geschlechts.



ProSieben-Unterhaltungschefin Natalie Zizler teilte in einem Statement mit, dass GNTM bereits in diesem Jahr die klare Botschaft gehabt habe, dass jede Frau mitmachen könne. "Jedes Alter, jede Konfektionsgröße. Jetzt heißt es außerdem: Jedes Geschlecht. Wir freuen uns auf die vielen Bewerbungen von allen, die bislang noch nicht die Möglichkeit hatten, mit dabei zu sein."

"Ich würde Sie gerne casten!"

Auch Heidi Klum rührt bereits die Werbetrommel für die Staffel, die unter dem Motto "GNTM für alle" zu stehen scheint. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie ein Video aus einem Flugzeug. Darin erklärt sie dem Flugbegleiter: "Ich weiß nicht, ob Sie's schon mal gesehen haben, aber ich habe eine Sendung, die heißt 'Germany's next Topmodel' und ich mache dieses Jahr zum allerersten Mal Männer! Und ich würde Sie gerne casten!"



Schon seit Jahren gab es immer wieder Diskussionen rund um das Thema. Im von Tyra Banks erfundenen amerikanischen Original sind sogenannte Male-Models bereits seit 2012 erlaubt. Heidi Klum hat sich mehrfach offen gegenüber männlichen Teilnehmern gezeigt. Zuletzt sagte sie in einer Instagram-Fragerunde im April, dass sie nichts dagegen habe (queer.de berichtete). Nun also wird es mit der 19. Staffel, die im nächsten Jahr ausgestrahlt wird, in die Tat umgesetzt.



| Direktlink | Die US-Version "America's Next Top Model" erlaubt schon länger Männer

Die Bewerbungsrunde für die neue Staffel läuft ab sofort. Bewerbungsunterlagen können unter www.redseven.de/gntm19 hochgeladen werden. Es gibt nur noch eine Einschränkung: Interessierte müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Anmeldeschluss ist der 7. September. (spot/cw)