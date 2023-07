Ende einer Ära: Bettina Böttinger hört beim "Kölner Treff" auf

Heute, 14:23h - 3 Min.

Bettina Böttinger wird Ende Oktober zum letzten Mal Gastgeberin der Talkshow "Kölner Treff" sein. Das teilte der Westdeutsche Rundfunk in Köln am Mittwoch mit. Damit verabschiedet sich die offen lesbische Moderatorin nach 17 Jahren als Moderatorin von der Sendung, die freitagabends im WDR-Fernsehen ausgestrahlt wird. Bereits zuvor hatte sie zwischen 1993 und 2004 mit ihrer Show "B. trifft" am Freitagabend im dritten Programm des Kölner Senders getalkt.



Insgesamt prägte Böttinger damit 30 Jahre lang den Talk ins Wochenende bei West 3 bzw. im WDR-Fernsehen: "Im Oktober 2023 feiere ich mein 30-jähriges Jubiläum 'Talk am Freitagabend' im WDR", erklärte die 67-Jährige. "Für mich ein großes Ereignis und ein guter Grund abzugeben. Somit wird am 27. Oktober mein letzter 'Kölner Treff' gesendet. Ich freue mich auf eine sehr besondere Sendung!"



WDR-Intendant Tom Buhrow lobte Böttinger in den höchsten Tönen: "Bettina Böttinger und der 'Kölner Treff' sind eine unschlagbare Einheit. Mir imponiert immer wieder ihr großes journalistisches Gespür und ihre ausgezeichnete Gesprächsführung. Dass das nicht ohne Herzblut funktioniert, spürt man in jeder Sendung. So hat sie den 'Kölner Treff' zu einer echten Erfolgsstory werden lassen", sagte der ehemalige "Tagesthemen"-Moderator. Karin Kuhn, WDR-Programmbereichsleiterin Unterhaltung, Familie und Kinder, schloss sich dem Lob an: Böttinger habe "immer wieder strahlende Sternstunden der Talkgeschichte" geschaffen.

Seit 1985 beim WDR

Ihre berufliche Laufbahn begann Bettina Böttinger 1985 als Redakteurin beim Westdeutschen Rundfunk im Regionalbüro Bonn, dessen Leitung sie 1989 übernahm. Seit 1991 war sie für den WDR vor allem als Moderatorin tätig. Sie präsentierte u.a. das Magazin "Parlazzo", die Talkrunden "B. trifft …", "Böttinger", "Kölner Treff", "West.art-Talk", den Zuschauer-Talk "Ihre Meinung" und verschiedene Sondersendungen. 1994 gründete sie ihre eigene Film- und Fernsehproduktionsfirma Encanto. Sie wurde zweimal für den Grimme-Preis nominiert.



Noch dürfen sich die Zuschauer*innen auf einige Böttinger-Interviews freuen: Der "Kölner Treff" kommt am 25. August aus der Sommerpause zurück.



Böttinger hatte in den letzten beiden Jahren auch den WDR-Podcast "Wohnung 17" moderiert. Die Sendung wurde nach 50 Folgen Ende 2022 beendet (queer.de berichtete).

"Kölner Treff" bleibt erhalten

Auch ohne Böttinger wird der "Kölner Treff" weitergehen: Bereits seit 2017 gehören auch Susan Link und Micky Beisenherz (beide 46) zum Moderationsteam in der Talkshow. Zunächst waren sie nur als Urlaubsvertretung für Böttinger im Einsatz, sind aber mittlerweile fester Bestandteil des Teams und moderieren als Duo rund ein Drittel aller "Kölner Treff"-Ausgaben. Zudem wird gegenwärtig nach neuen Moderator*innen gesucht. Berichten zufolge castet der Westdeutsche Rundfunk am 26. Juli und 14. August für die Böttinger-Nachfolge. (cw)